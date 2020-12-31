伊朗释放被扣押韩籍运输船船员

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伊朗日前表示，决定释放今年1月扣押的韩籍运输船“韩国CHEMI”号除船长外的所有船员。韩国外交部对此表示欢迎，并敦促伊朗政府尽最大努力以尽早解除对船长和船只的扣押。





伊朗外交部发言人哈提卜扎德2日表示，应韩国政府的要求和出于人道主义考虑，批准因涉嫌在波斯湾造成环境污染而被扣押的韩国船只船员离开伊朗。据韩国外交部消息，伊朗方面将立即释放除船长外的19名船员，船长则被留下管理船只。





韩国外交部第一次官崔钟建当天同伊朗副外长阿拉克奇通电话，对方告知伊朗政府决定首先解除对船员的扣押。不过伊朗方面也表示，在关于海洋污染的司法程序进行期间将继续扣押船只。伊朗承诺这一期间将保障船长获得人道主义待遇和充分的领事协助。





“韩国CHEMI”号共有20名船员，其中船长、大副、二副、三副和轮机长共5人为韩国籍，此外还有11名缅甸籍船员、2名印度尼西亚籍船员和2名越南籍船员。“韩国CHEMI”号于1月4日在霍尔木兹海峡阿曼附近海域被伊朗革命卫队扣押。当时，“韩国CHEMI”号正运载3种化学物品从沙特阿拉伯前往阿联酋。伊朗方面以反复污染海洋为由扣押了船只。不过，据船东表示，该船只每年接受检查，3个月前刚刚完成精密检查，排水时会过滤所有微生物且并未受到外部冲击，不存在污染可能性。





伊朗的真实目的有可能是在韩国境内被冻结的资金，据估算这笔资金规模高达70亿美元。一直以来，伊朗将原油出口货款存放在韩国境内的韩元账户中，并以此支付韩国产品的出口货款。不过随着美国恢复对伊制裁，这笔资金被冻结。分析认为，伊朗方面考虑到拜登政府的成立和回归核协议的可能性，将扣押韩国船只作为要求解冻资金的施压手段。





伊朗方面决定释放船员是一个积极的信号。韩国外交部表示，副外长通话使两国迈出了恢复信任关系的第一步。双方一致同意尽早解决冻结资金问题，恢复有难互助的传统友好关系。





不过也有分析指出问题并非如此简单。船舶管理公司方面表示，韩籍船员均为维持船只运行的必需人手，即使被释放，也只能继续留在船上，伊朗方面不会不清楚这一情况，因此释放措施并不具备实际意义。另外，冻结资金问题事关美国的制裁，并非只靠韩伊双方协商即可解决的事宜。因此预计该问题还需较长一段时间才能得到彻底解决。