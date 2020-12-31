韩发布《2020国防白皮书》 涉日表述降级

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韩国国防部2日发布《2020国防白皮书》。《白皮书》对北韩扩建导弹部队、加强特殊作战部队等动向进行了分析，将涉日表述从“伙伴”降级至“邻国”，并删除了与中国的萨德矛盾等表述。





日本对此提出抗议，韩国驻日本大使馆武官回应称，“已明确表示无法接受日方无理的抗议，且韩方《2020国防白皮书》中所记述的内容均为客观事实”。





《白皮书》就北韩军事动向指出，北韩将战略军下属导弹旅团增至13个。导弹旅团部署有射程在300-1000公里的“飞毛腿”短程导弹、射程为1300公里的“芦洞”准中程导弹和射程超过3000公里的“舞水端”中程导弹，可打击南韩全境。《白皮书》还指出，北韩增编了4个导弹旅团，有可能包括部署有北韩版“伊斯坎德尔”KN-23、陆军战术导弹系统、火星-12型中程弹道导弹、火星系列洲际弹道导弹的部队。





《白皮书》对北韩核能力的表述与2年前相同，指出北韩“保有50余千克可制造核武器的钚”、“保有相当数量的高浓缩铀”、“核武器小型化能力达到相当水平”。





《白皮书》还指出，虽然北韩为提高特殊作战部队的地位，将特殊作战军作为单独军种运营，但无法辨认是否已另行设立司令部或任命司令官。此外，北韩军最近建立了南韩战略设施模型，正加强打击训练，特殊作战设备也升级为最新型。





《白皮书》最受关注的内容是对日本的表述。在阐述与周边国家交流合作的章节中，《白皮书》将日本定义为“为了两国关系乃至东北亚和全世界的和平与繁荣，必须展开合作的邻国”。而在前一份《白皮书》中，对日本的表述则为“韩日两国是地理文化相近的邻国，也是为推动世界和平与繁荣必须展开合作的伙伴”。





《白皮书》还对日本政客作出与独岛有关的挑衅言行、2018年日本巡逻机低空飞行威胁韩国军舰且日本媒体单方面发布误导性报道、2019年7月日本采取对韩出口限制措施等进行了批判。另外，《白皮书》删除了关于与中国的萨德矛盾的表述。





由此，韩日两国均将与对方国家的关系进行了降级。日本在去年7月发布的《2020防卫白皮书》中删除了与韩国“展开广泛合作”的表述。日本防卫省召见韩国驻日本大使馆武官，对《白皮书》独岛有关内容表示遗憾，并要求韩国妥善处理日本巡逻机有关问题，不过驻日武官予以拒绝。而与此同时，美国国防部表示，在更为广泛的三国合作问题方面，韩国、日本是美国在该地区最重要的同盟。





另外，《白皮书》保留了“北韩的大规模杀伤性武器威胁韩半岛和平与稳定”的表述，但也未更改前一份白皮书中不将北韩定义为主敌的基本立场。预计《白皮书》将引发韩国过度在意北韩的指责，同时随着重视同盟关系的拜登政府正式成立，韩美日如何开展合作将成为一个迫切问题。