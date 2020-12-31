导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李少鹏 (首尔中国文化中心副主任）





春节是中国人一年当中最盛大的传统节日。然而疫情延续，不少人都难以回归家乡跟家人团聚。包括首尔中国文化中心在内，很多驻韩中国机构都在想方设法帮助大家度过一个欢乐的春节。本期节目有请首尔中国文化中心的“韩国通”李少鹏副主任，介绍一下中国文化中心举办的丰富多彩的春节活动、以及疫情中中韩春节文化的交流。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

李：听众朋友好，我是首尔中国文化中心副主任李少鹏。我们文化中心就在首尔的中心地，网上可以随时搜得到，希望大家有空常来看看，共同推动中韩文化的交流发展。









南：又是一年一度的春节，听说你们准备了很多活动啊？

李：是的。今年这个春节很特殊，疫情依然在继续，很多海外的同胞们还是不能回国跟家人团聚，我本人也是一年多没回去了，很想念家人，因此深知跟我们同样处境的同胞们的心情。这也是为什么我们会更加努力去准备节日活动，让大家多少能得到一点心灵安慰的原因。









南：因为疫情，文化中心搞活动也不容易吧？

李：我们主要准备的都是线上的活动。通过2020年一年的操作，我们发现线上的活动并不亚于线下。自从疫情爆发，我们把各种活动都转到网上，但是发现观众群体更大了，影响面也更大了，因为网络是不受地域限制的。而且网络也不受空间的限制，可以准备的内容更丰富，大家可以享受更多的信息。









南：那你们都准备了哪些活动呢？

李：我们准备了很多内容的活动，主题是“2021年韩国欢乐春节系列活动”。具体内容包括“大话春节”版块，有欢乐春节全球启动仪式暨开幕音乐会，是由中华人民共和国文化和旅游部、中央广播电视总台共同主办的2021年“欢乐春节”全球启动仪式（“大话春节”大型融媒体活动开幕式）暨开幕音乐会将在北京举办。还有“欢乐春节融媒体直播”，2月16日（正月初五）起，《大话春节》将在央视频客户端进行连续10期的直播活动，选取10座颇具特色的中国城市，探索不同城市的年味。2月26日（元宵节）的收官演出，将播出由iSING!国际青年歌唱家艺术节团队、苏州交响乐团、中央民族乐团等合作的《元宵唐诗会》音乐会，来自中国、美国、俄罗斯、尼加拉瓜、墨西哥、塞尔维亚的歌唱家以现代声乐演绎中国唐诗作品。

还有“主题项目版块”，“欢乐春节”主题虚拟展。可通过中国文化网中英文活动主题页（http://hcny.chinaculture.org）观展，韩语版展览简讯链接：https://show.chinaculture.org/chinesenewyear/hy.html。首尔中国文化中心官网及媒体公众号也将同步推介。此外，“听瓷语 观世界”互动体验。通过展示唯一入选世界“非遗”技艺的龙泉青瓷，引导观众“亲临”龙泉、亲身感受传承、品味青瓷、走近大师、见证千年窑火。可通过中国文化网中英文活动主题页（http://hcny.chinaculture.org）观看。首尔中国文化中心官网及媒体公众号也将同步播出。此外，还有《吉祥春节》中国春节文化图片展。“十二生肖版块”，包括“中国传统的药膳饮食文化展”。还有旅游板块，其中四川版块、江苏版块、浙江版块、新疆版块和甘肃版块等等，都很精彩。具体内容大家可以参看我们的网站。（图片来自嘉宾）







