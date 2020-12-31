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寒冷的冬季，很多开车族在早晨启动汽车时都要面对热车的问题。有人说热车没有必要，但实际上，热车是必要的，不过应该遵循车辆使用手册进行操作。很多人掌握不好热车的“度”，甚至有些驾驶员会出现过度热车的问题。那么，究竟该如何热车呢？

首先，几乎所有热工机械在开始工作之前都需要一个暖机过程，使机器从冷态过渡到正常工作状态。所谓热车，其实是让机油、变速箱油与机器的各个部分充分接触，达到良好的润滑状态，从而减少磨损的过程。另外，热车还能让汽车的各个系统达到最佳工作温度，改善汽车的行驶性能和排放性能，因此从原理上来说，无论冬夏，热车都是有必要的。而冬季环境温度很低，润滑油粘度增大，冷态下润滑更加困难，因此冬季热车更受大家重视一些。

关于热车，很多说法表示“等发动机转速从1200降到800转左右就表示车辆可以起步了”。其实冷启动时发动机之所以会达到1200转，这是因为热管理系统为了使车辆达到最佳工作状态而加大喷油量，提高转速来预热发动机。

需要注意的是，汽车产品技术不断进步，现在，热车这一操作的主体早已经由驾驶员转移到了汽车本身。在大多数情况下，驾驶员只要正常启动，平稳驾驶，不“弹射起步”或是刚刚启动汽车就猛踩油门，汽车就会自动调节其运行状况，确保自身处于最佳工作状态。





（文中窍门来自李*武听友）