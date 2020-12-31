韩国政府的新一轮新冠防控措施

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自去年冬季以来，韩国国内疫情不断告急，由于全国一周日均确诊人数超过400~500人，政府不得不加强防疫措施，于是中央灾难安全对策本部经过会议敲定自去年12月8日0时起，将首都圈保持社会距离的防疫级别从之前的第2阶段提升至第2.5阶段，非首都圈的防疫级别也提升至第2阶段，该措施原本截至12月28日，为期3周，可是随着疫情扩散势头异常严峻，集体感染病例有所增加，加之考虑到春节期间人流大幅增加，疫情可能会再次恶化，因此将这一阶段防疫措施再延长，目前已延长至春节小长假结束的2月14日。不过自1月31日以来，全国一周日均确诊人数减少至300人出头，因此政府计划继续观察本周的疫情形势，如果疫情趋于稳定好转，春节前也有可能放宽防疫措施。





韩国的防疫级别分为1、1.5、2、2.5、3共5个阶段。在目前的第2.5阶段，禁止5人以上私人聚会，这样餐厅等公共设施不能接受5人以上预约或同行入场。餐厅等一般公共设施在晚上9点以后停止营业。婚礼、葬礼、纪念仪式等活动禁止50人以上参加。上门推销宣传馆等重点管理设施禁止聚集。健身房、补习班、练歌房等设施可进行限制性营业。之前，咖啡店只允许打包或配送，前不久放宽措施，与餐厅一样，在遵守防疫守则的前提下，允许客人在晚上9点之前在卖场内用餐。还有，在餐厅用餐时规定用餐前必须佩戴口罩，如违反，将被处以10万韩元以下的罚款。2人以上的客人在餐厅、咖啡店停留的时间限制在1小时以内。





另外，今年春节期间韩国将采取特别防疫措施。火车乘客只能购买靠窗座位车票，禁止在高速公路服务区用餐，只允许打包带走。另外，住宿设施入住率限制在三分之二，禁止餐厅与咖啡厅晚上9点后营业。但政府放宽了部分设施的营业限制，允许滑雪场、滑冰场等冬季体育设施晚间运营，首都圈的室内体育设施淋浴室也将开放，之前隔开1个座位就坐的电影院与表演场则允许同行的两人并坐。