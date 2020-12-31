DAYBREAK发行新歌《不像话》 10cm、Din Din等强推





DAYBREAK 2月2日发行全新单曲《不像话（Feat.Heize）》。歌曲发行后引发全网好评，众多歌手也在各自社交账号中强烈推荐。

新歌《不像话》是著名音乐人尹尚在2019年看了DAYBREAK的演唱会“Summer Madness”之后，送给乐队的一首歌，因此也备受歌迷期待。歌曲由尹尚、DAYBREAK主唱李元锡、键盘手金长元作曲，著名作词人金怡娜以及歌手Heize填词，此外，Heize也参与了合唱。

DAYBREAK经纪公司在歌曲发行后表示：“这首歌正如专辑介绍所示，是4位艺人在对歌曲的共同喜爱、相互尊重之下诞生的。也希望大家能够一直听这首充满诚意的作品。DAYBREAK时隔多时发行新歌，无论歌手还是幕后工作人员都倾注了全部心血，甚至发行前一天大家都非常的激动。”

《不像话》发行后，Din Din、10cm、JANNABI崔政勋、郑世云、JeA等众多歌手纷纷将自己听歌的画面截图并上传至社交平台，大力推荐。网友们也纷纷借歌名表示赞叹称“不像话的组合”“DAYBREAK和Heize的声音好听到不像话啊”，还有网友称“复仇者联盟级别的组合”“综合礼物套装”等，歌曲好评如潮。