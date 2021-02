泫雅时隔1年2个月回归 鸟叔为其写歌《I’m Not Cool》

ⓒ P NATION

泫雅时隔1年2个月发行全新EP《I’m Not Cool》回归。

新专辑为泫雅个人第7张EP,共收录了5首歌曲。主打歌《I’m Not Cool》由泫雅的老板、经纪公司P Nation代表“鸟叔”Psy担任制作人,歌曲在Moombahton节奏上融入808 Bass,以及充满异域民族风情的旋律,是一首Pop舞曲。歌词副歌部分反复出现的“I’m Not Cool”在突出主题的同时,也让歌曲有了很强的“中毒性”,让人过耳不忘。泫雅也希望通过新歌告诉大众,虽然舞台上的自己看似酷炫,但生活中则“I’m Not Cool”。

除了主打歌外,专辑还收录了泫雅亲自填词的歌曲《Good Girl》、展现华丽背后的孤独的歌曲《Show Window》、由泫雅男友金晓钟(DAWN)作词作曲并合唱的《Party, Feel, Love》,以及此前发行的单曲《FLOWER SHOWER》。

新专辑发行后,泫雅及新专辑主打歌《I’m Not Cool》毫无悬念成为关注焦点。本月3日,泫雅又在歌迷的强烈要求下,追加公开了专辑收录歌曲《Good Girl》的MV。