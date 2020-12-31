郑允浩做客好兄弟孙湖竣YouTube频道大聊表演 尽显友情

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东方神起成员郑允浩（U-KNOW）参与录制了孙湖竣个人电影影评视频，展现兄弟情谊。

孙湖竣近日在个人官方YouTube频道中上传了一段名为“山杏|影评影像2|孙湖竣×郑允浩”的视频。《山杏》是孙湖竣自导自演的短片电影。

孙湖竣和郑允浩是大众熟知的亲如兄弟的好友，视频中，郑允浩不乏幽默地自我介绍说：“我是大演员孙湖竣的弟弟郑允浩”，开场白过后，两人便一同欣赏起影片，之后也就影片进行了讨论。

孙湖竣问郑允浩想把影片推荐给谁，郑允浩说：“黄政民前辈、高昌锡、电视剧导演们等，我觉得问问导演们的意见，也会很有意思。”郑允浩在视频中透露，孙湖竣从很早以前就有拍电影的想法，也希望孙湖竣今后能后拍摄商业电影。孙湖竣也有些不好意思地回应说：“和允浩聊天，我总有漫步云端的感觉。好像不该叫你来啊。”

作为孙湖竣最好的朋友，评价“哥们孙湖竣”和“演员孙湖竣”的差别时，郑允浩说：“就只差一点。平时的湖竣哥，是那种说‘好就是好’的人，不会有很大的野心。但是作为演员，他对自己却又非常严苛的标准，也会对表演倾注能量、制造火花。对表演的决心很不一般。”可谓对孙湖竣十分了解。

郑允浩也在视频中提及自己的新专辑，以及如微电影般的主打歌《Thank U》的MV。孙湖竣说：“我平时不怎么看网络视频或是电视，不过允浩的东西我都会看。并不是我主动找来看，而是他每次都会发给我，所有全看了。”说完大笑。随后两人也一起看了《Thank U》的MV，孙湖竣开玩笑说：“看完这个，我觉得刚刚允浩对我的评价好像很不真实。把咱们的电影下架吧，YouTube频道也关了吧，今天拍的也都删掉吧。”气氛十分活跃。