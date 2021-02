防弹少年团2020年线上演唱会收入排名第一

ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团(BTS)演唱会“Map of the Soul ON:E”成为2020年收入最高的线上演唱会。

演唱会票房分析网站“Touring Data”韩国时间3日发布了2020年年度报告,防弹少年团巡演“Map of the Soul”以疫情之前的35场演出计划预估,该巡演将成为2020年演唱会票房榜首。

然而,随着疫情的扩散,包括“Map of the Soul”在内,去年3月后的大部分线下演唱会均宣布取消,因此预估排名也发生了很大变化。在报告结尾,Touring Data称“Map of the Soul ON:E”成为2020年收益最高的线上演唱会。

根据报告中的数据,共分两场的“Map of the Soul ON:E”演唱会共吸引来自全球191个国家和地区的99万余名观众付费观看,票房高达4400万美元(约合500亿韩元)。

另外,防弹少年团的另一场线上演唱会“BangBangCon: The Live”共有来自107个国家和地区的近76万名付费观看,总收入为2000万美元(约合220亿韩元)。因此,2020年防弹少年团共创造6500万美元的演唱会收入,总付费观众数超过170万名。