JYP朴振英PD变身为“音乐茶馆DJ” 复古感性满满

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音乐制作人、歌手朴振英开启全新的作曲家企划，他也将化身为回忆中的音乐茶馆DJ，为大众带来复古感性满满的音乐。

朴振英以音乐制作人“朴振英PD”的身份，开始了此次作品集活动，届时朴振英将以亲自作词、谱曲，邀请其他歌手演唱的模式，发行全新的音乐。首个作品《土味爱情歌曲（By YOYOMI）》将于10日发行。

JYP娱乐也在新歌发行前，在官方社交网络平台发布了《土味爱情歌曲》的先导宣传照片。照片中，朴振英身穿亮紫色衬衫，戴着华丽的领巾，梳着三七分头，造型复古且绚烂，在加上身后放满黑胶唱片的唱片架，让人立即联想起回忆中音乐DJ的模样。

新歌《土味爱情歌曲》也是一种全新的尝试，朴振英将美国乡村音乐（country music）和韩国的传统Trot音乐结合，打造出一种全新的音乐形式——Controt。歌曲不仅使用纯乐队乐器进行伴奏，而且还采用70年代的音响设备，完美再现了原汁原味的复古风潮。另外，演唱歌手YOYOMI也是一位Trot歌手，借着时下Trot的盛行，《土味爱情歌曲》势必成为既具大众性又十分个性的音乐。

《土味爱情歌曲》将于10日全网发行，歌曲MV将于17日公开。