打造更便捷的移动支付——韩国“PayPerse”公司

ⓒ PayPerse

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“PayPerse”公司，这是一家开发了基于QR码的大数据业务供应商。让我们与公司首席执行官李成元（音译：이성원）先生一道，共同聊一聊他们公司。





李成元先生之前曾在一家开发移动支付解决方案和大数据技术的公司工作。该公司的主要客户是东南亚的银行。在面对电子商务企业和信息服务提供商的支付系统挑战的同时，银行需要一种新的解决方案来确保可持续的收入。李成元先生也注意到了这一领域。他提出了一个能够满足商店、支付业务和银行需要的经营理念，并创立了自己的公司“PayPerse”。





以前，消费的收据只是一张废纸，但是现在这些收据的价值有所提高，因为人们拍摄收据照片并得到确认时可以赚取积分。例如，韩国最大门户网站的收据经过验证，每月最多可获得7000韩元。的确，“拍摄”一张收据的照片比“撕掉”它要好得多。那么，为什么收据变得如此有价值呢？那是因为它们包含很多信息，收据显示人们在何时何地购买过的东西或者服务，收据还会显示购买者是否具有一定的会员资格，其中包括性别和年龄等个人信息。但这给消费者和企业带来了麻烦，因为要给收据拍照、进行身份验证并通过收据分析个人信息。幸运的是，韩国“PayPerse”公司的QR码解决了这个问题。





QR码是二维条形码，用于移动支付。自从阿里巴巴和腾讯等中国互联网巨头将QR码用于其移动支付平台以来，QR码已得到广泛使用。银行帐户和手机是用户支付的手段，QR码甚至可以在街头小商贩处使用。正是因为有了这些好处，QR码已经成为在中国、东南亚和印度流行的付款方式。但是，在现有的基于QR码的移动支付系统中，客户必须扫描QR码并输入要支付的金额。同样，商店编号及其银行帐号是QR码唯一的信息。相比之下，PayPerse的动态QR码会自动计算要支付的金额并将其显示给客户，这样可以减轻他们自己输入数字所带来的不便。它还可以减少付款错误，动态QR码还存储有关客户的订单、会员资格等信息，因此银行可以将其用于营销目的并产生利润。韩国“PayPerse”公司的一项重要策略是实现服务本地化，以收集准确的付款信息并创建反映不同国家特征的定制利润模型。





ⓒ PayPerse

无论某项技术多么出色，如果不符合全球标准，就很难引入该技术。韩国“PayPerse”公司的技术不仅符合国际标准，而且还提出了一种利润的商业模式。韩国“PayPerse”公司得到来自各个国家和地区企业的积极反响，他们正寻求在更多国家中挖掘银行客户，以便可以获取和使用有关发展中国家更有意义的信息。





韩国有一句古老的谚语，即使有很多珠子，也只有串在一起才能成为珍宝，这其中的意思是没有什么是完整无缺的，除非我们能将其定型为最终形状。我们可以将数据与珠子进行比较，当涉及数据时，越多越好，但是有必要正确分析数据，以便更好地了解消费者并满足他们的需求。借助韩国“PayPerse”公司基于QR码的移动支付服务，人们可以以更健康、更便捷的方式进行经济活动。