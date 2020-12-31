聚焦韩国氢经济发展方向

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“氢经济法”于2月5日在韩国正式生效，这离完成立法程序仅一年之久，这也是世界上首个此类法律。此项法律的推出距韩国政府宣布其氢经济路线图也仅两年的时间。现在该项法律正式生效，氢经济基础设施将得到进一步发展，相关支持政策也将落地执行。我们的生存环境面临着越来越多的挑战，如雾霾和气候变化，氢能源作为一种新能源，受到广泛关注。现如今，世界各国都在增加对氢经济建设的投资。事实上，氢经济标志着能源行业的重大变革。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁哲（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国和海外各国的氢经济路线以及氢经济未来的发展方向。





许多国家已经承诺将实现碳中和，欧洲、美国、中国乃至中东各国都在制定氢经济发展计划。氢能源非常容易获得，且不产生污染，被公认为是下一代能源。欧盟于去年7月宣布了其氢战略。根据该计划，欧盟将投资750亿欧元建设以氢为中心的能源系统，以使氢在全部能源使用中的比例从目前的3％扩大到2050年的14％。在美国，拜登当选总统后人们对氢经济的期望很高。世界最大的二氧化碳排放国中国也加入了竞争。





除这些国家外，日本于2014年正式宣布向氢经济转型，资源丰富的澳大利亚已将自己确立为氢的出口国。即使是中东作为主要石油生产商，也将从石油中赚取的钱投入到氢能源中。显然，即使在石油时代结束之后，他们也试图在全球能源市场上占据主导地位。韩国也正在迅速采取行动，引领氢经济转型。





自然资源匮乏的韩国依靠进口来满足其大部分化石燃料的消耗，但是现在希望在氢经济中发挥主动作用。韩国政府力争到2050年将碳中和型社会的碳排放量减少到零。2019年1月，韩国宣布了促进氢经济路线图，其目标是到2040年生产620万辆氢能源汽车，并建立1200个加氢站。韩国政府去年成立了氢经济委员会，并计划到2030年将新能源和可再生能源比重增加到20％，以推动向清洁能源系统的过渡。





自韩国开始建立氢能源系统以来，过去两年来，韩国与氢能源相关的产业取得了惊人的增长。2018年，韩国只有893辆氢燃料汽车，但到2020年，这一数字增至10900辆。加氢站的数量也从14个增加到70个，而燃料电池的发电量也增加了1倍。这个行业的快速增长归因于相关制度和法律的迅速建立。韩国公司也在与政府推动氢经济进行同步发展。





氢能源汽车以及纯电动汽车是汽车工业中最热门的发展方向。现代汽车集团无疑是该领域的领先者。根据相关统计数据，截至去年第三季度末，韩国汽车制造商现代汽车占全球氢燃料电池汽车市场的73.8％。韩华集团是另一家关注氢气的韩国公司。该集团的能源子公司韩华能源去年在忠清南道瑞山市的大山工业园区建造了一座使用氢燃料电池的发电厂，另一子公司韩华道达尔公司从中获取氢，以产生足以供16万个家庭使用的能源。同时，SK集团已收购Plug Power9.9％的股份，成为这家美国燃料电池公司的最大股东。此外，韩国三大造船企业现代重工、大宇造船海洋以及三星重工已经开始开发氢动力船。浦项制铁和现代钢铁等本地钢铁制造商也已经进入氢气领域，他们可以使用发电厂的副产品生产氢气。





韩国和海外公司正在积极扩大其氢能业务，因为他们看到了市场的巨大潜力。麦肯锡的一份报告称，到2050年，氢市场估计将创造2.5万亿美元的价值和3000万个就业机会。不过，氢经济在广泛发展之前，仍有许多工作要做，还有很长的路要走。





氢看起来像是无限的能源，但人们担心氢的提取成本高，而且提取过程可能破坏环境。我们可以从石化生产中提取氢作为副产物，也可以从天然气中提取，或者可以通过电将水分解为氢和氧而获得氢，这3种方法各有利弊。成功的关键在于如何生产清洁的绿氢，同时降低成本和减少能源损耗。





氢分为3种——灰氢、蓝氢和绿氢。绿氢是最清洁的种类，被视为引领未来10年碳中和经济的主要能源，但是生产这种绿氢的成本很高，因为它是使用可再生能源生产的。除了生产成本很高之外，解决氢的长距离运输问题也迫在眉睫。





氢经济已经开始，但是有一些问题仍然需要解决，其中成本是将氢作为日常能源的最大障碍。韩国需要发展其技术以满足全球标准，如果其他国家在使用氢方面采用与韩国不同的标准，例如在充电等方面，即使韩国的技术领先，未来也很难引领氢经济。在国内，韩国政府需要向各个行业推出各种激励措施，以鼓励行业以低成本开发高效氢能源解决方案。





氢经济将确保稳定的能源供给，从而减轻人们对环境污染和气候变化的担忧。韩国可以自行生产氢，并有望成为世界上最大的氢能源汽车生产大国。我们希望韩国到2050年实现零碳排放目标，并为此做好充分准备，成长为氢经济的全球领导者。