导演：金炫卓

编剧：金炫卓

主演：金香奇、柳贤京

类型：剧情

片长：112分钟

上映日期：2021年2月10日（韩国）





剧情概要：

雅莹（金香奇饰）从小在福利院长大，在成长的过程中也练就了超强的生活能力。随着年龄的增长，雅莹即将离开福利院自力更生。为了赚钱，她受雇于单身在职妈妈英彩（柳贤京饰），成为英彩仅6个月大的儿子的保姆。英彩虽知独自抚养孩子不易，但却希望靠自己的力量将儿子养大成人，在看到雅莹把孩子照顾得很好后，自己也放了心。然而有一天孩子出了事，英彩将全部责任归咎于雅莹，并决定解雇雅莹亲自照顾孩子。但一切并没有想象中的简单，以致英彩产生了弃养儿子的念头。雅莹知道后，决心让孩子重回妈妈怀抱。





幕后花絮：

金香奇继在电影《优雅的谎言》及《证人》中为观众呈现平凡而深刻的感动后，在影片《孩子》中再次通过强大的演技演绎一段治愈满分的故事。影片背景设定似乎均为社会的阴影，如面对独立的孤儿、单亲妈妈、在职妈妈等，但却并未一味地渲染压抑和艰苦，而是以一个新生儿为纽带，将两个因其而获得成长的不同身份的女子相互依靠、相互帮助的故事娓娓道来，达到了以柔克刚、“四两拨千斤”的效果。