新冠疫情改变韩国春节风俗

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持续扩散的新冠疫情改变了韩国传统节日春节的景象，公共交通返乡客流量减少，自驾返乡则大幅增多，使高速公路堵塞严重。军队士兵与失乡民的联合祭祀活动取消，无接触祭祀和拜年活动成为新风尚。





防疫是2021年春节的关键词。随着各地返乡、回城客流量增多，尤其是人们从新冠疫情确诊病例集中的首尔地区前往全国各地，防疫工作面临着严峻考验。防疫部门担忧春节假期间有可能形成从首都圈到非首都圈再返回首都圈的感染链，大幅加强了防疫工作。





中央灾难安全对策本部表示，2月4日至10日，韩国境内确诊病例的75%以上均出现在首都圈，基本传染数已超过1。基本传染数是指1名患者会把疾病传染给多少人的平均数。韩国全国范围的基本传染数曾一度跌至0.7-0.8，不过上月31日至本月6日的一周内又反弹至1.4。这意味着曾得到控制的疫情正重新扩散，群聚感染和变异病毒尤为令人担忧。





韩国政府呼吁人们尽量减少出行，但不少人仍选择返乡过节。不过值得注意的是，今年春节仅一人作为代表返乡的情况增多，自驾成为返乡主要手段。与韩国各地火车站和客运站门可罗雀的景象相比，高速公路客流量虽较往年大幅减少，但仍出现了严重堵塞。





另外，由于就地过年的情况增多，人们选择寄送礼物表达心意，推动百货商场等商家的销售额大幅增长。传统祭祀食品消费形态也呈现新变化。大家庭无法团聚使祭祀桌上的菜肴数量减少，少量包装、操作简便的家庭替代餐和食材套装等产品的销售额出现骤增。一家食品企业的数据显示，祭祀食品替代餐的销售额同比增长超过20%。





分析认为，即使新冠疫情结束，这些变化中的大部分仍将延续。1-2人家庭已取代4人家庭成为韩国主流家庭形态，因此起源于农耕社会大家庭的祭祀、返乡等习俗正逐渐消失，新冠疫情将使这一趋势加速。





此外，韩国防疫部门为加强防疫现场检查、防止居家隔离人员擅自离开，已启动24小时监督体系，不过由于人员流动增多，仍存在不小风险。预计春节假期后的第一周、即2月15日至21日，防疫工作将迎来重大关头。