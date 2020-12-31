联合国报告显示北韩去年继续开发核武

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联合国的一份报告指出，去年北韩继续维持并发展核武器和弹道导弹项目，并为此在一年内通过黑客行为窃取超过3亿美元的资金。





路透社8日对一份包含上述内容的联合国安理会对北制裁委员会专家组年度报告进行了报道。这份提交给安理会的报告核心内容是北韩继续开发核项目，违反国际社会的制裁规定。





报告指出，北韩生产核裂变性物质、维持核设施、升级弹道导弹基础设施，并继续寻求从海外进口这些项目所需的原料和技术。报告还强调，去年北韩在数次阅兵式上展示了可搭载核弹头的新型中短程导弹、潜射弹道导弹和洲际弹道导弹。虽然过去一年北韩并未进行核试验或试射弹道导弹，不过报告指出，北韩宣布将为试验并生产新型弹道导弹弹头和研发战术核武器做准备。报告还就丰溪里核试验场指出，虽然2018年北韩炸毁了坑道，但仍保留了人力。不过报告也表示，尚不清楚北韩是否已开发出能够承受重返大气层过程中产生热量的技术。





根据报告，北韩继续与伊朗就开发远程导弹展开合作，包括转让核心部件等。北韩与伊朗在研发大规模杀伤性武器上的合作已持续相当长一段时间。最近据彭博社报道，北韩协助伊朗一家研究所进行技术开发并出口物资，伊朗反驳称这一调查结果使用了虚假信息和捏造的数据。





报告还分析指出，北韩通过黑客行为窃取金融机构和加密货币交易所的资金，用于核武器和导弹研发。据推算，北韩从2019年起至2020年11月通过黑客行为获得的资金高达3.1640亿美元。此前的调查结果显示，北韩通过被联合国禁止的煤炭出口赚取了3.7亿美元。不过报告指出，2020年7月后北韩的煤炭出口基本处于中断状态，再加上防疫封锁政策，外汇筹集遭遇困难，为此北韩动用了各种规避制裁的手段，其中黑客最具代表性。报告还透露，北韩的炼油产品年进口量达最高限度50万桶的数倍。





由于过去北韩曾在无核化协议履行过程中开发核武器，去年的这一情况并不意外，这意味着今后北韩还将持续并加快研发核武。拜登政府成立后，美北、南北关系前景尚不明朗，不过特朗普政府的“从上至下”方式将不再有效，预计美北对话僵局还将持续较长时间。