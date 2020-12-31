韩本月26日起开展新冠疫苗接种工作

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韩国食品医药品安全处（以下简称“食药处”）10日正式批准使用阿斯利康新冠疫苗，韩国疾病管理厅计划到19日确定接种对象名单，从26日起开展接种工作。





阿斯利康韩国公司于上月4日提交使用申请，时隔37天获批。该产品也由此成为韩国首支获得使用批准的新冠疫苗。阿斯利康将从24日起分批供应150万剂、可供75万人接种的疫苗，这批产品由阿斯利康委托SK生物科学安东工厂生产。正式接种工作将在疾病管理厅预防接种专门委员会确定接种对象名单和日程后展开。





阿斯利康新冠疫苗的最大优点是可在摄氏2-8度的冷藏环境下保管、运输，无需另行构建物流系统。辉瑞疫苗则需维持摄氏零下70度的环境，保管和运输都存在较大困难。根据疾病管理厅的“新冠预防接种施行计划”，第一季度将为医疗人员和疗养医院及设施入住人员等77.69万人进行接种。此前，疾病管理厅曾表示，医疗人员将接种辉瑞疫苗，因此接种阿斯利康疫苗的对象极有可能是入住疗养医院或设施的老年人群。





食药处于10日上午10时召开最终验证委员会会议，批准使用阿斯利康新冠疫苗。3名外部专家和包括食药处处长金刚立在内的5名内部人士出席了当天的会议。食药处决定，在阿斯利康另行提交正在美国进行的三期临床试验结果的前提下，批准其对所有成年人群使用。食药处认为，阿斯利康疫苗总体情况良好，已报告的不良反应大部分均在与疫苗接种有关的可预测范围内，65岁及以上老龄人群也未报告严重不良反应。英国二期和三期临床试验以及巴西三期临床试验的分析数据显示，阿斯利康新冠疫苗的预防效果达62%。不过食药处在接种注意事项中提示，需谨慎决定是否对65岁及以上老年人接种。尽管疫苗对老年人并不存在安全或引发免疫反应的问题，但临床试验对象中老年人仅占比7.4%，数据相对不足。





目前，韩国新冠疫情正处于以首都圈为中心的第3轮大流行期，单日新增确诊病例虽一度跌至300人以下，但近日又重新反弹，情况较为不稳。群聚感染、变异病毒扩散正在成为巨大隐患。随着接种工作的开展，大流行情况有望迎来转机。不过欧洲多国出于对安全性的考虑，限制为老年人注射阿斯利康新冠疫苗，韩国食药处却予以批准，在韩国国内引发了一定的争议。