北韩从年初开始积极推进经济发展

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北韩8日召开劳动党第8届中央委员会第2次全体会议，重点讨论新国家经济发展5年计划的细节课题。金正恩委员长提出将冶金化工产业作为中心环节加大投资力度，并以党中央的名义下达指示，增加钢铁和化肥生产，以科学为基础推进产能扩建工作。





北韩在劳动党第8次全国代表大会上提出了新国家经济发展5年计划。为贯彻落实该计划，北韩内阁和各部门必须制定生产目标和推进方案，因此金正恩委员长主持召开劳动党第8届中央委员会第2次全体会议，重点讨论细节课题。由于经济发展给人民生活带来直接影响，因此金正恩委员长从年初开始督促各部门通过扩大生产实现经济发展目标，从而巩固其政权稳定。





北韩朝中社9日报道，金正恩委员长在工作报告中严厉谴责国家经济指导机关在制定斗争目标的过程中表现消极，有明哲保身主义倾向。据称，与会人士深刻反省国家经济发展5年计划执行第一年就没有正确贯彻党代会精神，未能满足党和人民的期待。





为推进新国家经济发展5年计划，北韩内阁和国营企业必须筹措原材料、制定预算，并引进先进技术，但是北韩仍遭受国际社会严厉制裁，且北中贸易受新冠疫情影响急剧减少而陷入严重困境，因此各部门尽可能降低目标，以免在一年后担负未能达标的责任。金正恩委员长在党代会结束后未过1个月就召开全会，对经济发展计划进行探讨，并谴责指导机关表现消极，有明哲保身主义倾向等，表现出务必要实现经济发展的意志和焦虑。





金正恩委员长执政后，作为经济发展的方案提出所谓的“北韩式经济管理方法”，该方法在计划经济中添加市场经济因素，认定部分私有财产，若实现高于既定目标的成果，国家就会发放奖金。以最具代表性的“社会主义企业责任管理制”为例，在生产、销售、投资等方面扩大企业自主权，且企业可按其业绩享受优惠，因此工厂和企业所提高各生产主体的自主性，但也出现了副作用。





2014年5月30日，金正恩委员长发表“5.30谈话”，提出以引进社会主义企业责任管理制为主要内容的“北韩式经济管理方法”。具体来说，国家不再供给生产所需物资，一切由企业自行解决等，赋予经营自主权，若扩大生产，可享受相当的优惠。但是在此过程中，国家仅向企业征收一定程度的税款，无法使用其收益，因此北韩在中央集权的名义下，开始管控国营企业的活动。





有关于此，北韩劳动党机关报《劳动新闻》上月29日通过社论表示，社会主义经济唯有在全国范围的统一指挥下才能发挥其无穷尽的潜力。过去，北韩向企业和地方机关赋予自主权，督促和奖励自力更生，但因出现种种问题而恢复中央集权统治。社论指出了两大问题。第一，各部门、各单位并非以各自的能力谋求自力更生，这种经营活动方式将扰乱经济秩序，助长本位主义。第二，若不在国家监管下展开经营活动，许多单位有可能为解决同样的问题投入资金和材料，这种重复投资将导致资金和劳动力的莫大浪费，因此国营企业和地方机关必须在中央管制下谋求发展。也就是说，北韩要在中央的管制下促进国家经济发展。





与此同时，劳动党为直接指挥、控制国家经济而新设专门负责经济政策的部门。金正恩委员长在劳动党第8次全国代表大会上承认过去5年的经济发展计划执行失败，并嘱咐内阁充分发挥“经济司令部”的角色。此外，金正恩委员长指示劳动党负责执行全盘经济政策，由现场经验丰富的专家组建经济团队，团队负责人由内阁副总理兼任。问题是，北韩在遭受国际社会严厉制裁的情况下，难以寻找经济发展的突破口。





目前，北韩对无核化持消极态度，美国政府不会缓解对北韩制裁。在此情况下，美国国务卿布林肯在介绍拜登政府对北韩政策时，同时提及追加制裁和外交激励。1月31日，美国国务卿布林肯在接受美国NBC电视台采访时表示，拜登政府在全方位重新考虑对北韩政策，并提出追加制裁和外交激励两个筹码，这意味着如果北韩仍然执迷不悟，拜登政府将对北韩采取额外制裁，如果改变态度，将视无核化进展情况给予适当的经济补偿。以目前的情况来看，拜登政府有可能加大对北韩制裁力度。如此一来，北韩经济将陷入更大窘境，金正恩委员长在劳动党第8次全国代表大会上提出的新国家经济发展5年计划很可能以失败告终。因此，北韩必须对无核化持积极态度，并通过对话与协商使美国缓和对北韩制裁，进而在美国及国际社会乃至韩国政府的支援下积极促进经济发展。





在美国拜登政府全方位重新考虑对北韩政策，并表示有可能对北韩采取追加制裁的情况下，韩国外交部长官郑义溶再次强调将为尽快重启美北对话倾注外交力量。目前，韩国政府为解决北韩核问题作出积极努力，而北韩为实现经济发展必须设法缓和对北韩制裁，因此我们希望北韩能转变观念，为无核化采取积极态度。