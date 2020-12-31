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在持续一年多的新冠疫情影响下，全球经济陷入严重衰退，并给人类生活带来了诸多变化。此外，这个冬天韩国天气特别寒冷，零下10摄氏度左右的寒冷空气接踵而至，而且下了多场大雪。北韩通过朝鲜中央广播电台和朝鲜中央电视台的天气预报节目播报寒流和暴雪预警。那么，北韩由哪个部门扮演等同于韩国气象厅的角色呢？





在北韩，“气象水文局”扮演等同于韩国气象厅的角色。“气象水文局”顾名思义，是为气象监测和水文管理而设立的机关。1946年7月10日，北朝鲜临时人民委员会设立农民局下属中央气象台，1952年升级为内阁直属机关，1961年改编为气象水文局，1995年升格为独立单位。目前，北韩气象水文局下设中央预报研究所、气象水文机械研究所、水文研究所、气象研究所、中央气象水文海洋资料普及所、市郡气象观测所等研究机构。气象水文局的业务原本侧重于气象监测和水文管理，但是1996年8月建立气象卫星接收系统，可从地球静止卫星和同步卫星接收信号，迅速正确地提供天气预报。此外，北韩气象水文局和其他国家交换气象、水文、海洋、环境污染以及南极探险事业相关资料，并同世界气象组织等国际机构进行科技交流和共同研究，以获取先进技术、培养科技人才等，致力于推进气象现代化发展。





2014年6月，金正恩委员长作为北韩最高领导人首次视察气象水文局，并在平壤未来科学家大街建成后，首先让气象水文局入住该大街的办公楼内。





北韩因胡乱砍伐树木和相关基建落后，几乎每年都遭受洪涝灾害。以金正恩委员长去年8月初两度造访的黄海北道银波郡为例，虽然采取洪灾预防措施，但是相当于两个汝矣岛面积的农田被水淹没。如此这般，北韩每年因洪灾遭受莫大经济损失，因此必须通过准确的气象观测，事先做好更为细致的防灾准备。2014年6月金正恩委员长访问气象水文局的时候，视察了综合预报室、国内通信室、国际卫星通信室等气象观测与预报系统。金正恩委员长在现场指责气象观测工作还没有做到现代化和科学化，预报经常出错，并强调只有做好气象观测和气象预报，才能预测到异常气候，从而让人民避免一些自然灾害，保护人民的生命财产安全和保证农业水产等经济部门不受灾害影响。此外，金正恩委员长要求气象水文局进一步深化科研工作，以保障预报的准确性。





之后，北韩气象水文局为提升气象预测和天气预报的准确性，加快现代化、科学化进程，并推出了与信息技术相结合的气象服务。该服务除通过手机应用软件提供主要地区天气和气象信息外，还提供农业、海洋等各领域的专业气象服务。





去年年底，北韩气象水文局气象信息交流所开发出利用移动通信网为用户实时提供气象信息的手机用服务系统。据悉，该系统为北韩主要地区提供实时天气信息和短、中期气象预报，近海海区和远海海区气象预报等实时更新的韩半岛东、西部海域及东南海域气象预报，还提供卫星拍摄的台风发生位置和实时台风路径、台风路径预测信息，并以图表、图标、分布图等方式提供主要城市过去、现在和预测未来的最高气温、最低气温，往年最高气温和最低气温，按时、日、周、月进行分类的降雨量，地表及地下温度等多种信息。此外，还为农作物的生长提供不同时期的气候条件和农业技术推广体系等多种信息。北韩还开发出名为“天气2.0”的软件程序。据悉，“天气2.0”将暴雨、强风、洪水、海啸等海洋气象灾害预警信息系统与国家互联网相连接，只要用户启动电脑，无需另行操作也会自动显示警报。但是难以使用互联网的北韩居民大都观看官方电视媒体播出的天气预报。有关于此，北韩朝鲜中央电视台去年改版的天气预报节目吸引了许多观众的视线，因为天气预报员摆脱以往仅用图表进行说明的方式，开始用图像提供天气信息。





北韩朝鲜中央电视台在下午5时和8时播出两次新闻节目后，紧接着播出天气预报。在已故北韩国防委员会委员长金正日执政时期，播音员坐在原地单纯地播报天气预报，但是金正恩政权成立后发生了变化。最醒目的变化是2019年4月27日开始，朝鲜中央电视台的天气预报犹如韩国的天气预报般，由年轻的女性天气预报员站着播报，且配上手势自然流利地传达天气和气象信息，并提供相关的健康小贴士。此外，气象水文局负责人有时直接上镜，以天气预报室为背景说明暴雨情况等，引入了新的预报方式。特别值得一提的是，朝鲜中央电视台新设名为“气象水文局通报”的栏目，时时刻刻传达天气变化情况。





北韩居民对天气的变化十分敏感。如果未能事先做好防灾准备，会因农作物产量减少而加剧粮食短缺和霍乱、疟疾等传染病的扩散，但是北韩民众几乎每年都受洪涝灾害之苦。





北韩国务委员会委员长金正恩在视察气象水文局时指责预报经常出错后，气象水文局为提高天气预报的准确度作出积极努力，但是其预报准确率依然偏低。





我们难以正确掌握北韩的预报能力。北韩虽然于1975年加入世界气象组织，但是几乎不进行国际交流与合作，因为北韩将气象信息视为非常敏感的军事信息而不愿对外公布其气象观测信息。专家认为，北韩的气象预报水平停留在上世纪90年代韩国气象厅的预报水平。北韩没有用于观测气象的超级计算机和气象卫星，因此很多北韩居民不信任朝鲜中央电视台的气象预报，甚至有人以用温度计直接测量气温的方式预测天气。气象水文局虽然能掌握天气情况，但是以自身技术难以正确预测哪个地区会下多少毫米的雨。2011年，世界气象组织发布《气象水文局访问报告》，称北韩的气象设备和预报体系陈旧落后，国际社会需提供400万美元左右的支援帮助其加以改进。





在此情况下，如果北韩与韩国共享气象信息，并利用韩国气象厅用于观测气象的超级计算机和气象卫星以及白翎岛气象雷达收集的信息，能大幅提升天气预报和气象预测的准确率。因此，我们希望北韩不要思前顾后，应尽快与韩国共享气象信息，以在最大程度上减轻气象灾害造成的损失。