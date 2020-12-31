《漫话国乐》 荆棘树 / 只有她的笑声 / 关于爱的孤独

韩民族是一个酷爱音乐、能歌善舞的民族，无论是玩乐，还是干活的时候，音乐都是不可或缺的元素。人们认为在音乐的陪伴下，哪怕是艰辛的工作，也不会觉得劳累。因此，韩民族有多种多样的音乐流传下来。





时过境迁，现代人相较国乐，更痴迷于流行音乐。着眼于此，最近年轻一代的国乐家们时兴以传统乐器演奏流行歌曲而备受瞩目，所以今天的节目给大家带来了以传统乐器演奏的现代流行音乐。





《荆棘树》是上世纪80年代风靡一时的人气二人组合“诗人与村长”创作的经典歌曲。

“我内心，藏着太多的自我，而没有了你的栖息之地。

我内心，全是无用的希望，而没有了你的安居之处。

我内心，满是无可奈何的黑暗，而夺走了你的栖息之处。

我内心，满是无法克服的悲伤，犹如茂密的荆棘树丛。”





后来这首歌被一些后辈歌手翻唱，尤其是被人气歌手曹诚模翻唱，作为电影《熔炉》的主题曲名声大噪，这首歌以如诗如画的歌词与哀婉动听的旋律打动了无数人的心。这首歌的创作背景也非常引人注目，据说组合队长河德奎（音）一度生活放荡，有一次被姐姐带到教会祈祷的时候，突然领悟到自己的过错，并创作了这首歌曲。

音乐1：《荆棘树》/ 奚琴-金珠利（音）、笛子-陈圣洙（音）等人





８０年代后期的流行歌曲《只有她的笑声》由作曲家李英勋（已故）创作。李英勋本来为话剧或舞蹈作品创作音乐，1985年与男歌手李文世结识后，从此致力于创作流行歌曲。有趣的是，李文世也在与李英勋合作之后大放异彩，获得了爆炸性的人气。李文世的经典歌曲《当爱已逝去》、《光化门恋歌》、《红霞》、《我还不知道》等大都出自李英勋之手。这些歌曲的歌词犹如抒情诗一般动人心弦，加之甜美的旋律，因此深受年轻一代的欢迎。不幸的是，李英勋还不到50岁就离开了人世，为了缅怀这位杰出的作曲家，李文世等将李英勋的经典歌曲以《光化门恋歌》的音乐剧形式搬上了舞台。





李英勋的主页上有这样一段话：

“当我们在世，

活着的时候，

人生与爱像天空的云彩一样随风飘逝。

抬头看云彩似乎触手可及，

可回头再看它，

它已消失了踪影，

所以彼此相爱吧，

愿爱永远与您同在。”





据说，李英勋生前常说：“其实，音乐本身就是爱”，所以说后人也可以把刚才那段话的倒数第一句改读成“愿音乐和爱永远与您同在”。

音乐2：《只有她的笑声》 / 伽倻琴-柳知妍（音）





《关于爱的孤独》是女歌手杨姬银作词、演唱的歌曲：

“再认识一个人会爱上那个人吗？

应该不会的。

有一件事我们根本不知道，

那就是爱上一个人，

这是一件非常孤独的事情……”





我想很多人都有过同样的瞬间，无论是爱上一个人或爱上某件事，从中还是会感到孤独。据说，杨姬银在迎来四十不惑之年的某一天，突然心血来潮，一夜之间写了这首歌。以后，这首歌作为电视剧的插曲广为人知。





19岁时出道的杨姬银到了不惑之年，经历了岁月的沉淀，她的歌声日臻成熟，在吉他的伴奏下演唱这首歌，更是触动人心。

音乐3：《关于爱的孤独》/ 牙筝-姜爱真（音）