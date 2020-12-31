IU凭新歌《Celebrity》成就YouTube韩国三冠王

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IU凭借新歌《Celebrity》成就YouTube韩国新一周周榜三冠王。

根据YouTube韩国公布的2月首周各榜单，《Celebrity》成为人气歌曲、人气MV榜单的冠军，而IU本人也排在人气艺人榜榜首，再次印证IU的人气。

《Celebrity》是IU于1月27日发行的新专辑提前公开曲，这也是她继去年5月发行人气单曲《eight》之后，时隔8个月再为歌迷呈献新作品。

《Celebrity》是一首融入了Tropical House风格的电子流行类歌曲，这也是IU首次在自己的作品伴奏中尝试加入合成器音和Auto-tune，也为歌曲增添了轻快感。歌词内容将心中的“你”比喻为谁都无可取代的“celebrity”，也表达无论一个人有多平凡，但在爱ta的人心中，ta都是独一无二的存在。

作为IU即将发行的新专辑的提前发行曲目，《Celebrity》并未有进行打歌的宣传活动，但依旧在发行的同时成为几乎所有国内音源排行榜的冠军，同时也相继成为各打歌节目的一位。