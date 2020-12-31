Golden Child新专辑《YES.》大卖创纪录

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Golden Child第5张EP《YES.》发行以来创造了自己出道以来了多个新纪录。

《YES.》的专辑概念为“在暗黑乱世中积极的Golden Child”，并将这种“乐观”贯穿于专辑所有收录作品中。主打歌《拥抱你（Burn It）》在节奏感强烈的雷鬼风格之上，融入吉他、口哨音，再加上充满感性的旋律，使得歌曲极具可听性。歌词讲述了看到自己所爱的人深陷疲惫，决心将对方的痛苦化为灰烬、帮助对方逃离困境的内容。

Golden Child自2017年出道以来，向歌迷展现了自己一步步的成长。此次新专辑发行后，也获得了超越以往的音乐成绩。新专辑《YES.》发行首周的销量突破7万张，较去年10月发行的单曲专辑多出近2万张，而《YES.》的首日销量更是多达2万8482张。

此外，主打歌《拥抱你（Burn It）》也在发行后登顶Genie榜单，并在Bugs等国内4个主要音源榜单中进入上游位置。歌曲MV也在上线5天后突破500万播放量。

海外方面，《YES.》发行后进入保加利亚、澳大利亚、土耳其等14个iTunes K-POP专辑榜单的前10位，同时也进入了菲律宾、泰国、中国香港等5个iTunes专辑销量榜的前10位。