购买年货时的注意事项

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过年了, 年货品种多，质量参差不齐，很容易买到劣质品，我们买年货的时候要注意些什么呢？

第一，如何挑选核桃。干核桃含有丰富的氨基酸，常吃可养颜抗衰老。随着干核桃的价格越来越高，很多商家为了卖相好看，会提前用双氧水或氨水浸泡核桃，让核桃皮变得更白，更有光泽感。但这种经过化学原料处理过的核桃，吃多了会引发呼吸系统疾病，导致抵抗力下降。新鲜核桃的表面有黑色的斑点、明显的纹路，闻起来有轻微木香；而被过分处理过的核桃表皮会特别光滑，有化学制剂刺鼻的味道，千万别买。

第二，如何挑选瓜子。市面上的多味瓜子味道浓郁，口感甚佳。但这种瓜子上的着味剂大多用的是人造香料。为了提升口感，许多商家可能过量使用了柠檬酸、甜蜜素等添加剂，因此味道过于浓郁的瓜子最好别买。另外，由于瓜子表面有纹路，都应有不同程度的凹陷，因此摸起来特别滑腻的瓜子千万别买，可能用滑石粉处理过。

第三，如何挑选花生。花生是最容易受潮发霉的，会产生危害人体的黄曲霉菌，吃多了会引起头晕、呕吐。所以买回去的花生一定不要放置太久。买就买完全炒熟的，吃起来香脆有味，哈喇味、霉味很重的花生记住一定不要买，而且花生不要一次性买太多，以防受潮变质。

第四，如何挑选肉馅。现在很多家庭包饺子或者包子的时候，为了省事往往会去超市购买现成的肉馅。超市的肉馅往往看起来总是很新鲜，但是您知道吗？在超市的暖光灯下，肉馅往往显得更加鲜亮。而且肉馅往往时间会比较久的存放，您在购买的时候要注意查看肉质的颜色是否正常，有无异味。





（文中窍门来自刘*听友）