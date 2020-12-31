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1924年，在法国夏蒙尼举办第1届冬季奥林匹克运动会（以下简称冬奥会）以来，迄今共举办了23届冬奥会。韩国从1948年第5届圣莫里茨冬奥会开始参加，1952年奥斯陆冬奥会因为正处韩国战争期间，所以韩国未能参加，然后自第7届冬奥会起一直参加到现在。





直到上世纪70年代，韩国的冬季运动并未得到明显发展，所以直到1988年的第15届卡尔加里冬奥会，韩国代表团未曾取得一枚奖牌。直到1992年冬奥会，韩国终得硕果，在第16届阿尔贝维尔冬奥会上，25名韩国运动员参赛，在短道速滑与速度滑冰这两个项目中取得奖牌，以2枚金牌、1枚银牌与1枚铜牌共4枚奖牌的成绩，位列综合奖牌榜第10位后凯旋归来。从此，韩国在每届冬奥会上均取得佳绩，经常跻身前十。尤其是在第21届温哥华冬奥会上大放异彩，以6枚金牌、6枚银牌与2枚铜牌共14枚奖牌的成绩，位居奖牌榜第5位，创历史新高。当时，韩国代表团在短道速滑与速度滑冰等“王牌项目”中取得一些奖牌。还有，被誉为“花滑女王”的金妍儿凭借出众的实力为韩国摘取了花样滑冰历史上的首枚金牌，为国争光。





不仅如此，韩国经过3次申办，最终于2018年在韩国平昌举办了第23届冬奥会，这是韩国首次主办冬奥会，也是继1988年夏季奥运会以后第二次举办奥运会。由此，继日本举办札幌与长野冬奥会以后，韩国成为第二个主办冬奥会的亚洲国家。





第23届平昌冬奥会于2018年2月9日至25日，以“激情同在”为口号，在平昌、江陵、旌善等地进行。当时，来自全球95个国家与地区的2925名运动员参赛，向历届最多的102枚金牌发起角逐，由此，平昌冬奥会成为历届规模最大的冬奥会。当时，韩国代表团的规模也历来最大，共有144名运动员参赛，以5枚金牌、8枚银牌与4枚铜牌，位列奖牌榜第7位。尤其当时，韩国代表团除了在短道速滑、速度滑冰等传统优势项目上取得佳绩外，还在雪橇、冰壶、单板滑雪、钢架雪车等弱势项目上取得了奖牌，给韩国体坛注入了活力。