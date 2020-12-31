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1月份，韩国造船订单总量位居全球第一，继续保持其去年令人瞩目的增长势头，去年韩国造船业连续第3年保持在全球市场的领先地位。今年的发展前景将更加光明。韩国进出口银行海外经济研究所预测，今年韩国本地造船业的订单量和订单额将较去年增长100％以上，这主要是由于造船业和制造业出现强劲的复苏势头，再加上在全球范围内，越来越严格的环境法规迫使许多船主升级船只，人们将注意力转向韩国造船业能否完全摆脱下行通道，并再次实现更大的增长。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国造船业的现状及未来。





去年，新冠疫情对经济产生巨大影响，因此韩国在造船订单量方面占据全球头把交椅具有重要意义。总部位于英国的全球市场研究机构克拉克森研究服务公司表示，2020年韩国造船企业获得了187艘造船订单，总量达到819万修正总吨，占全球1924万修正总吨总造船合同的43％，这意味着韩国在疫情全球蔓延的去年占据了最大的市场份额。韩国在高附加值船只方面以压倒性优势超越了其竞争对手中国和日本。





韩国去年以43%的市场份额领先于占据41%市场份额的中国。实际上，就造船订单的累计数量而言，中国在去年6月底之前一直领先于韩国，但韩国在下半年获得了比中国多1倍的订单数量，最终获得了最大的市场份额。韩国在大型液化天然气运输船和超大型原油运输船方面具有绝对优势，其单价分别超过2000亿韩元和900亿韩元。去年，韩国的领先优势主要体现在那些高附加值船只的订单上。





韩国在高附加值船舶方面拥有技术专长。2020年，韩国造船企业获得了36艘大型液化天然气运输船的订单，占全球49艘订单的70％，并获得了35艘超大型原油运输船订单，占全球41艘订单的85％。这些高附加值船只的船主转向韩国造船厂也是情理之中。对韩国而言，另一个有利因素是，特别是自美国拜登政府上任以来，环境成为全球热门话题，人们普遍预计大型液化天然气运输船的订单将大幅增加，韩国在这一领域比其任何竞争对手都具有绝对优势。我想说，环境问题越受到重视，韩国造船业的未来就越光明。





克拉克森市场研究机构预测，2021年全球造船业将迎来更加繁荣的一年，全球订单量相比去年预计将增长23.7％。韩国被认为是造船行业增长的最大受益者。今年年初以来，韩国造船厂实际上已经接到了一系列订单。受去年韩国造船业表现强劲的鼓舞，韩国三大造船厂2021年的订单目标远高于去年。大约10年前把造船领域的头把交椅让给中国的韩国凭借强大的技术竞争力实现了反超。当然，韩国的竞争对手，例如中国和日本也不会坐以待毙，预计韩中日三国将展开更加激烈的竞争。





人们对结束新冠疫情的期望越来越高，世界各地都在推动接种新冠疫苗，对于造船业而言这是个好消息，因为造船业的发展和经济复苏可以说是同步进行的。经济实现复苏的话，高附加值船舶将更加备受关注，令人欣慰的是，韩国在这一领域具有很强的技术竞争力。但是，中国和日本似乎都决心重夺全球造船业的头把交椅。今年全球造船业前景乐观，但这也意味着三大造船国之间的竞争将越来越激烈。





尽管造船业前景乐观，但韩国造船企业股价的增长仍低于KOSPI主要股指的平均涨幅。市场反应冷淡的原因是市场对韩国造船商追求“薄利多销”的担忧。实际上，韩国造船业去年第四季度的营业利润表现不佳，那是因为造船厂以低利润出售了大量船只。因此，关键在于韩国造船厂能否提高盈利能力，这与高附加值、环保型船舶和设施投资有很大关系，环境、社会和企业管理三个影响因素都至关重要。





环境、社会和企业管理已经成为包括造船在内的整个行业的关键词。在衡量对公司投资的可持续性和影响时，除了公司的业绩外，投资者现在还重视这三个因素。韩国造船业环境、社会和企业管理，即ESG评级为“B+”，这样的成绩并不算高。随着经济显示出复苏的迹象，韩国造船行业凸显了其环保船只的技术竞争力，在这种情况下，评级的提高将对韩国造船企业的股票价格产生积极影响。





韩国造船业的另一项任务是振兴在发展造船业中发挥重要作用的中型造船商，其中有些在21世纪初被列入全球十大造船厂名单，但预计它们今年将面对生存难题。根据韩国进出口银行的数据，去年有7家韩国中型造船厂接到了仅14艘船的订单。2020年，韩国中型造船公司总共获得了价值5亿美元的订单，约为2010年39.5亿美元订单总额的八分之一，这意味着即使在造船业中，贫富差距也在不断扩大。中型造船厂的倒闭将给行业带来巨大损失，因为这意味着工业生态系统的缺失。





今年，造船业将不得不更多地关注高附加值船舶以及环境问题。同样，就像21世纪初一样，韩国造船业应与航运业同步繁荣发展。不幸的是，曾经是世界第7大航运厂商的韩进海运于2017年破产，对整个行业造成了致命的打击。韩国政府也曾宣布一项重建当地航运业的5年计划，我们希望这也将对韩国造船业产生积极影响。





不幸的是，过去10年来韩国造船业一直在下滑，迫使许多公司倒闭，给经济留下了深深的伤痕。现在，在后疫情时代，人们对货运量增长有着很高的预期，市场对于符合环境保护法规的新船需求不断增加，造船业看到了扭转这种局面的机会。韩国造船业已经为未来做好准备，以适应不断变化的工业环境。我们希望韩国造船业能够抓住机会，继续稳坐全球造船业的头把交椅。