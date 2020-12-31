《漫话国乐》 纽约纽约 / Hey Jude、Honey Honey / 自由探戈、Take Five

韩国国乐和西方音乐一样，有12个不同的音高，但是音程的度数却有明显的差异。而且国乐还有“弄弦”、“摇声”等独特的技巧，发出声音后，如果是弦鸣乐器，会继续摇摆琴弦，如果是气鸣乐器，会颤动乐器来发出震音，这虽说与西方音乐的震音类似，可振幅更大，所以以前用西方乐器很难演奏韩国国乐，用韩国传统乐器也很难演奏西方音乐。





现在就不同了，为了发出多样的音高，一些传统乐器进行了改良，而且国乐艺人也喜欢西方音乐，所以用经过改良的乐器演奏西方音乐的国乐艺人也多了起来。





节目一开始首先给大家带来的是由Dasrum(다스름)演奏的美国流行音乐《纽约，纽约》。Dasrum是1990年成立的国乐室内乐团，由8名女艺人组成。在这30多年的岁月里，乐团在海内外共进行了近1000场演出。尤其是在海外演出时，以传统乐器演奏当地音乐而引起了热烈反响，以此为契机，Dasrum乐团还推出了收录外国音乐的专辑，《纽约，纽约》就是收录曲之一。

《纽约，纽约》/ 国乐室内乐团Dasrum





韩国最古老又最具代表性的传统乐器伽倻琴在以梧桐木制成的共鸣箱上张有12根丝弦，相传由伽倻国嘉悉王仿照中国的古筝制成，至少有1500年的历史了。尤其自朝鲜王朝后期以来，伽倻琴可谓迎来了划时代的变化，开始以多样的方式进行改进与吸收，由此，散调伽倻琴得以问世。散调伽倻琴像玄琴一样，共鸣箱由梧桐木与栗木两种不同的木材结合，与之前的伽倻琴相比，琴体变小，弦与弦的间隔缩短而便于演奏快节奏的音乐。之后，以钢丝弦取代丝弦的铁伽倻琴以及13弦、15弦、17弦、25弦等多样的伽倻琴也随之亮相，给传统乐坛注入了新鲜的活力。如今，通常用25弦伽倻琴演奏现代国乐作品，因为25弦伽倻琴吸取了其他乐器的优点，并使用以合成纤维制作的琴弦，音色比丝弦活泼轻盈。





淑明伽倻琴乐团由在淑明女子大学研究生院攻读伽倻琴专业的学生组成，乐团经常用25弦伽倻琴演奏莫扎特的《土耳其进行曲》等古典音乐与《也许、也许、也许》、《深情的吻》等外国流行音乐，给人们留下伽倻琴也能如此轻盈活泼的印象。得力于淑明伽倻琴乐团活跃的活动，从此以25弦为主的伽倻琴乐团纷纷成立，百济伽倻琴乐团就是其中之一。

《Hey Jude》 / 淑明伽倻琴演奏团，《Honey Honey》/百济伽倻琴演奏团





近些年来，国乐艺人也时兴演奏西方流行音乐或古典音乐，可他们还是更喜好爵士乐，因为爵士乐在悠闲的氛围里即兴演奏，这一点与韩国的民间音乐有异曲同工之妙。





今天给大家带来了两首爵士乐，由笙簧演奏家金孝英演奏的经典爵士乐《自由探戈》是阿根廷的皮亚佐拉为电影《探戈课》创作的电影主题曲，轻快又诱人的旋律深刻地印记在众人的脑海里。





笙簧是唯一可以演奏和音的传统乐器，在圆形的共鸣箱笙斗上插着17根细竹管，每根竹管都有金属簧片。当演奏家通过吹口吹气时，竹管里的簧片产生振动而发出神秘的音色，其发声原理与西方的管风琴相似。古人认为笙簧神秘的音色犹如传说故事中凤凰的鸣声。令人感到惋惜的是，如今笙簧演奏家已经为数不多了，难能可贵的是金孝英对于推广日渐消失的笙簧音乐起到了很大的作用。





继金孝英的笙簧演奏之后给大家带来的是秀乐团演奏的乐曲。秀乐团是由伽倻琴、奚琴、打击乐器等传统乐器与钢琴、大提琴等西方乐器演奏家组成的乐队，为推广传统乐器与西方乐器相和谐的音乐作出了不懈努力。

《自由探戈》/ 笙簧-金孝英，《Take Five》/ 秀乐团