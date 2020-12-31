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提起北韩的信息技术，大都会联想起“黑客”二字，因为北韩黑客组织在全球范围展开网络攻击，并通过黑客活动窃取外汇资金。但是北韩也在开发和普及丰富多彩且富有趣味的游戏。最近，北韩官方媒体强调游戏具有教育效果，并积极推荐北韩自主研发的多款游戏。





从20世纪90年代末起，北韩同电脑的普及一道开发游戏软件。当时，北韩主要开发以历史和古典小说为题材的游戏，但是最近侧重于开发具有娱乐功能的游戏。据报道，2019年年初北韩推出在家庭、办公室等任何地方都能简便设置和操作的家庭用电子游戏操纵装置“牡丹峰”，受到极大好评。2018年11月北韩国务委员会委员长金正恩在对元山葛麻海岸旅游区进行现场指导时，指示有关单位在海岸旅游区大街上多设几处电子游戏厅。总之，北韩目前在政府层面大力宣传和普及自主研发的游戏。据北韩当地消息灵通人士说，随着智能手机的普及，北韩的游戏产业也变得十分活络，规模较大的“信息技术交流所”利用体育运动和教育等多种多样的题材开发游戏软件，用户接入北韩内联网支付费用，可以玩儿数百种游戏。





过去，北韩的游戏以宣扬其体制为主要目的，但是随着时间的推移，北韩推出丰富多彩且富有趣味的游戏。问题是，为尽情享受游戏的乐趣，必须具备良好的网络环境。在韩国，可随处接入互联网，而且到处都有网吧。与此相比，北韩民众难以接入互联网，拥有个人电脑的人也不很多，因此不知北韩的游戏爱好者在何处以何种方式玩儿游戏。





正如韩国有很多网吧一般，北韩有很多电子游戏厅，因此家里没有电脑的北韩年轻学生大都到电子游戏厅去玩儿游戏。进入21世纪后，电脑游戏软件和电脑游戏DVD从中国大量流入北韩，很多游戏爱好者购买游戏机和充电电池，但是当时流入北韩的大多是单人游戏，想跟朋友同时接入互联网一起玩儿游戏的北韩游戏爱好者大都通过局域网玩儿多人游戏。他们作为家里拥有个人电脑的中产阶层，同住在附近的朋友们将多台电脑连接起来一起玩儿游戏。此外，由于正版软件价格昂贵，有人将非法流通的破解版下载到U盘等各种存储设备中并暗地里进行交易，因此很多人将这种存储有盗版软件的设备买回家后插入电脑玩儿游戏。





北韩的游戏形式也发生了变化，从传统的电脑游戏到网络游戏、3D游戏、智能手机游戏等，北韩的游戏朝着形式多元化和平台多样化方向发展，最近还推出利用北韩内部互联网协议地址的游戏和基于增强现实技术的功能游戏。那么，北韩有哪些人气高的游戏呢？北韩智能手机内存里有赛车、棋局解读、解绳结、赛摩托车等多种多样的游戏。这些游戏不像韩国要在网上应用商店中下载，而是在购买的智能手机里内存的游戏。其中，人气较高的游戏有执行某种任务的《高速跳跃》和北韩最初自主研发、环绕平壤市区展开的赛车游戏《平壤赛车手》。从白头山骑摩托车到汉拿山旅游的《白头到汉拿》据说是北韩为纪念2000年6月15日时任北韩国防委员会委员长金正日和韩国总统金大中发表《6.15南北共同宣言》而开发的游戏。此外还有三维射击游戏《松鼠和刺猬》和世界级足球明星罗纳尔多出场打头阵的足球游戏《2019年得分王》。这些去除政治色彩的游戏玩儿起来既紧张又有趣，因而受到劳动者和青少年的普遍欢迎。





在北韩大学生之间，外国电脑游戏的人气也很高。最近几年，北韩大学生喜欢玩儿从美国暴雪娱乐公司制作的《魔兽争霸3》衍生出来的《DOTA2》。2018年韩国线上媒体《每日北韩》报道，《侠盗猎车手5》、《国际足联在线足球》和《秘密潜入2》等游戏在北韩都有很高的人气。这些外国游戏大都通过中国流入北韩，而且价格并不很高，因此有点儿经济能力且熟悉电脑的北韩大学生大都喜欢玩儿外国游戏。





据悉，访问中国等其他国家的北韩居民将外国游戏U盘和SD存储卡带回北韩而使外国游戏在北韩内部广泛扩散。一般来说，北韩当局对带回外国电影和电视剧U盘的北韩居民予以严厉处罚，但是对外国游戏U盘并非如此。此外，玩儿外国游戏时若被发现，只要给稽查员50到100美元的现金贿赂就会佯装没看到。特别值得一提的是，玩儿外国游戏的北韩居民都会更改游戏存档文件的扩展名，而且不问谁是U盘最初散播者。总之，北韩当局严格取缔外国电影和电视剧，但是不太取缔外国游戏，因此，玩儿外国游戏的人大都不会感到恐惧不安。





北韩不太取缔在其境内非法流通的外国游戏，且大力宣传自主研发的多款游戏。专家认为，北韩此举意在抑制北韩居民因经济困难而积累的不满情绪。但是北韩当局在全国各地增设电子游戏厅并大力宣传自主研发的游戏后，出现了不少游戏中毒者，因此2018年10月12日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》刊载了题为《电子娱乐中毒危害人类健康》的文章。最近，电子游戏厅在平壤等北韩的大城市极为盛行，很多年轻人和学生陶醉于游戏和电子娱乐中。据悉，部分有钱人家的孩子因整天沉溺于游戏而出现游戏中毒症状。北韩《劳动新闻》报道称，世界卫生组织发布《国际疾病分类》，将游戏障碍，也就是我们所说的游戏成瘾、游戏中毒列为疾病。根据世界卫生组织的定义，游戏障碍是一种游戏行为模式，包括玩儿数码游戏或视频游戏，特点是对玩儿游戏失去控制力，日益沉溺于游戏，以至于其他兴趣和日常活动都须让位于游戏，即使出现负面后果，仍然继续玩儿游戏或不断升级。此外，游戏障碍有持续性和反复性，可对个人、家庭、社会、教育、职业及其他重要功能性领域造成重大伤害，因此家长们必须向孩子说明游戏成瘾的危害性，督导孩子适当地玩儿游戏，甚至限制孩子玩儿手机游戏和电脑游戏的时间等，让孩子逐渐摆脱对游戏的依赖。由此可见，韩国和北韩都对青少年游戏成瘾存在忧虑。





尽管如此，随着互联网和智能手机普及率的提升，北韩的游戏产业也会持续发展，因此北韩当局必须为预防青少年游戏中毒作出积极努力。