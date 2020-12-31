韩国年轻人的新年计划

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：崔志燕（梨花女子大学中文系三年级）





新的一年到来了。韩国人有一个习惯，那就是在每年的年初都要给自己制定一个新计划新目标。本期节目有请来自中国的大学生崔志燕为我们介绍一下她的新年计划。









南：请你自我介绍一下，好吗？

崔：大家好，我叫崔志燕。现在梨花女子大学就读中文系，今年是三年级。我喜欢听音乐，吃好吃的东西，喝冰美式咖啡，看YouTube上面我喜欢的歌手的表演视频等等。

南：你的中文说得这么好啊？

崔：因为我出生于中国，在那儿住了13年，我一直都认为天津是我的故乡。所以我要是到外国旅游的时候想吃老家菜，第一想起的就是牛肉拉面。怎么说呢，我和中国的缘分很深，这对我的语言、饮食习惯也有很大的影响。









南：韩国人都有在新年的年初制定一年的计划和目标的习惯，对吧？

崔：韩国人都很忙，性子急，不喜欢浪费任何时间。制定新年目标和计划，可以让他们过好自己的人生，做一些比较有建设性的事情。一般的人新年计划主要是有关健康啦，考外国语资格证或驾照啊，还有去旅游、读书等等。韩国社会的竞争很激烈，没有人希望他们在这竞争中落后。

南：你今年的计划是什么呢？

崔：上半期我的计划是边攒钱边学习，下半学期要以交换学生的身份前往美国。很想在上半年的第一学期去某个公司做6个月的实习职员，一边攒钱，一边累积经验，韩国大学生大部分都这样做。下半年我希望我可以安全地在美国度过三年级第二学期，还很想在纽约的时代广场过2021的最后一天。









南：为了实现这些计划，韩国人会怎样去努力呢？

崔：我已经买好今年的记事本。我把大计划细分为小计划，而小计划就是一天天记在记事本上的东西，这样可以容易地行动。韩国人大部分年初年底主要讨论话题之一就是该买哪个牌子的记事本，人们觉得一天天积累下来，就会靠近自己想实现的大目标。我周围的大学生也都差不多，有自己的想法，知道自己该选择什么该放弃什么，然后经常互问“怎么样了？”感觉我们并不是一个人在奋斗，大家都在共同成长，我们并不孤独。（图片来自嘉宾）







