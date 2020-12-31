美司法部门起诉3名北韩黑客窃取超过13亿美元

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美国司法部门17日宣布起诉3名北韩黑客，这3人涉嫌从全球各国银行和企业窃取超过13亿美元的现金和加密货币。





据外媒报道，起诉书于去年12月提交，被起诉的黑客隶属于北韩军方情报机构侦察总局。这3名黑客是朴振赫（音译）、全昌赫（音译）、金日（音译）。北韩侦察总局旗下有被称为“Lazarus Group”、“APT38”等的黑客部队。美国检方表示，上述黑客广泛策划阴谋活动，包括于2017年5月制作破坏性的勒索病毒“WannaCry”，对银行和加密货币交易所进行黑客攻击。北韩黑客的行动主要针对加密货币交易所。美国检方表示，3名黑客于2017年从斯洛文尼亚企业窃取7500万美元、2018年从印度尼西亚企业窃取2500万美元、同年从纽约一家银行窃取1180万美元。他们还涉嫌从2018年3月起至去年9月开发可入侵受害者电脑的恶意加密货币应用程序并提供给其他黑客。此外，这3名北韩黑客还向美国国务院、国防部、军工企业、能源和航空航天企业等发送植入恶意代码的邮件，试图窃取情报。





美国司法部门谴责称，北韩黑客利用键盘窃取加密货币，是全球银行的抢劫犯。美国司法部门还强调，北韩黑客的犯罪行为范围广、持续时间长，为获取支撑政权的资金不惜任何手段，是国家性的犯罪行为。





其中最受关注的黑客是朴振赫。朴振赫此前因涉嫌参与针对索尼影业的网络攻击事件而被美国司法部门起诉。该事件发生于2014年，索尼影业制作并发行了以暗杀北韩领导人为题材的喜剧电影《刺杀金正恩》（The Interview），黑客行为是对该公司的报复。这也是美国首次因网络犯罪起诉北韩黑客。朴振赫还涉嫌于2016年黑客攻击孟加拉国央行并窃取8100万美元、2017年展开勒索病毒“WannaCry”攻击、2016年至2017年试图黑客攻击美国洛克希德•马丁公司等。





北韩的网络威胁由来已久，据悉，拜登政府将之视为制定对北政策的重要考量因素。此次起诉于去年12月特朗普政府任期内提出，拜登政府公开了起诉书。分析认为，这释放出美国将严厉惩罚北韩网络威胁的信号。美国国务院发言人内德∙普赖斯在当天的例行记者会上就相关问题表示，我们对恶意的网络活动予以密切关注和评估，对北政策将综合考量北韩的恶意活动和威胁。