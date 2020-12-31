拜登政府成立一个月 对北政策引发关注

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拜登政府成立迎来一个月，美国的对内外政策表现出明显的变化，韩美同盟和对北政策方向将如何改变也引发了关注。在对外政策方面，美国致力于修复同盟、恢复美国在国际社会中的角色，与中俄的对立也很明显。分析认为，韩国的对美外交方向也须作出精细调整。





拜登政府的执政方向可概括为“美国回来了”。对内政策方面，则完全颠覆了种族歧视、性少数人群歧视、限制移民、放任新冠疫情等特朗普政府时期的基调。对外政策方面，拜登就任后立即重返《巴黎气候协定》和联合国人权理事会，并终止退出世界卫生组织的程序。概括而言，拜登政府对内全力遏制新冠疫情扩散、团结国民，对外则致力于恢复建立在修复同盟和多边主义基础上的美国中心国际秩序。拜登政府认为，携手同盟将大幅增强美国的力量，因此专注于修复与韩国、日本、英国、法国、德国等传统同盟国家的友好关系。





在韩半岛政策方面，拜登政府表现出了修复同盟、加强韩美关系的决心，并采取了迅速的行动。韩美同盟将不仅恢复到原先的水平，还有望得到进一步加强。此前，特朗普政府更多地将韩美关系视作交易而非同盟，即韩国需为美国的防卫承担更多费用。为此，特朗普要求大幅提高韩方防卫费分担额，导致两国产生摩擦。而拜登政府成立后不久就传出两国防卫费分担谈判接近尾声的消息，预计美国将接受韩国提出的上调13%的要求，这明确释放出修复同盟关系的信号。另外，韩美首脑本月4日在通话中还一致同意加强韩美同盟，将韩美关系提升至超越韩半岛、印度太平洋地区的战略同盟水平。





不过韩美同盟并不会就此一帆风顺。两国在战时作战指挥权移交时间、韩日关系和韩美日合作等问题上多少存在分歧。另外，预计美国将继续要求韩国参与对中国和俄罗斯的牵制行动。





美国的对北政策尚未表现出明显的方向，这主要是因为美国首先需要克服本国的新冠疫情。另外，制定对北政策需要考虑协调的部分较多，相对复杂。有担忧认为北韩问题会否不再是优先考虑事项，不过美国国务院明确表示，北韩问题是拜登政府的当务之急。可以确定的是，拜登政府将放弃特朗普式的“从上至下”方式，转而从工作谈判入手扎实推进，在这一过程中，同时予以胡萝卜和大棒。另外，拜登政府公开了去年12月对北韩黑客的起诉书，将网络威胁也视作政策制定的重要考量因素，预计未来将加大对北施压。