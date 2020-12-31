“韩版亚马逊”Coupang申请在纽交所上市

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韩国电商平台Coupang选择在美国纽约证券交易所而非韩国上市，其背景引发了猜测。政界认为，有利于企业控制经营权的双重股权制、市值估值等问题是主要原因。韩国经济副总理洪楠基则表示欢迎，指出这是韩国独角兽企业的大快人心之举。





Coupang12日表示，已通过美国证券交易委员会提交申请，将在纽交所挂牌上市。此前有说法称Coupang计划在纳斯达克上市，不过最终还是选择了纽交所。Coupang向美国证券交易委员会提交了S-1文件，申请发售A类普通股。发售数量和首次公开募股（IPO）定价尚未确定，股票代码为“CPNG”。





根据企业IPO流程，Coupang将在不久后进行投资者路演，确定IPO定价后在纽交所上市交易。若无意外，3月内即可上市。彭博社估计Coupang的市值将达到300亿美元，《华尔街日报》估计为500亿美元，还有部分预测认为将高于500亿美元。





Coupang选择在美国而非韩国上市，其背景引发了诸多猜测。最主流的说法是Coupang因双重股权制选择了纽交所。韩国股市实行同股同权制度，即一股一票，但是美国则认可一股29票的B类普通股。这意味着企业只需持有2%的B类普通股，就可行使58%的投票权，有利于控制经营权。业界则认为双重股权制并非主要原因。此次上市的主体是Coupang母公司、美国企业Coupang INC，因此自然而然地选择了美国股市。还有分析指出，选择美国股市的主要原因在于吸引投资。若Coupang在韩国上市，市值估值不可能达到300亿美元，无法实现吸引10亿美元投资的目标。另外，虽然Coupang创业后通过“火箭配送”等物流方面的创新赢得了“韩国版亚马逊”之称，但目前仍未能摆脱亏损状态。韩国股市的上市条件之一为实现当季盈利，这意味着Coupang有可能根本无法在韩国上市。





预测认为，若Coupang在纽交所成功上市、获得大规模投资金额并展开大手笔投资，届时韩国电商、零售和物流业界的格局将发生重大变化。





不少意见认为，即使Coupang并非因为双重股权制选择了纽交所，韩国国内相关制度也亟待整顿。若韩国的股市环境与美国相同，Coupang母公司就有可能选择在韩国上市。韩国中小风险企业部长官权七胜表示，Coupang在美上市意味着韩国国内风险企业生态环境得到了发展，目前正推进以最合适的方式引进一股多票制度。