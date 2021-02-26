BLACKPINK Rosé个人出道33秒预告片播放量超4000万

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BLACKPINK成员Rosé（朴彩英）即将发行的solo专辑的预告片播放量以突破4000万。

Rosé经纪公司YG娱乐日前对外宣布，Rosé个人专辑预告片视频17日在YouTube中的播放量达到4070万次。该预告片1月26日上线，仅用3周便突破了4000万播放量。仅作为预告片而非正式MV便能有如此之高的播放量实属罕见。目前，BLACKPINK的官方YouTube频道粉丝人数多达5730万人，也是YouTube中全球粉丝人数最多的女艺人。

在共33秒钟的上述预告片中，包含一部分新歌《GONE》的MV内容。Rosé在视频中将空虚的情感表现的淋漓尽致。

Rosé曾在1月31日举行的BLACKPINK在线演唱会“THE SHOW”中为歌迷提前献唱了歌曲《GONE》，让歌迷无比惊喜。Rosé的现场演绎充满了梦幻感，哀切的声线也打动了无数歌迷。

Rosé是BLACKPINK中第二位发行solo专辑的成员。此前Jennie的个人音乐作品《SOLO》大获成功，因此Rosé的个人专辑也让歌迷大为期待。