iKON回归预告海报公开 将以完整体发行新专辑





iKON时隔1年将再次回归。经纪公司YG娱乐日前公开了回归预告海报，宣布iKON即将以完整体形式回归。

公开的海报中，iKON成员多了一份成熟稳重。虽然还未公开新专辑发行日期、专辑形态等具体信息，但已经引发全球歌迷的期待。此前也有报道称iKON成员正在拍摄MV，通常拍摄MV也是新专辑发行前的最后工作，因此预计回归日期也将不会相隔太久。

以6人组形式重新出发的iKON去年2月发行了第3张EP《i DECIDE》，并以此确定了组合今后的音乐发展方向。当时《i DECIDE》曾在全球24个国家和地区的iTunes榜单中夺冠，也进入了中国的主要音乐榜单。

此外，iKON成员Bobby（金知元）最近也发行了个人第2张正规专辑《LUCKY MAN》并获得一致好评。Bobby也为此次iKON的回归而放弃了个人专辑的宣传和打歌活动，全身心投入到组合的回归准备中。

iKON还将参与即将于4月1日首播的男团竞演节目《KINGDOM》，引发歌迷期待。