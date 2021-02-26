NCT DREAM 4年前歌曲《最后的初恋》逆袭榜单

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NCT DREAM首张单曲专辑《The First》时隔4年重回榜单引发关注。

根据HANTEO榜单发布的2月第二周专辑榜单显示，NCT DREAM的单曲专辑《The First》排在周榜第3位。该榜单的销售数据为8日至14日汇集全球500多家唱片店的销售量而得出，NCT DREAM 4年前发行的专辑能够进入前三甲，成为关注焦点。多年前发行的专辑的销量再次飙升也并不多见。

更加值得一提的是，此次的销量比《The First》发行首周的销量还要高。2017年2月9日专辑发行的首发销量为13788张，而4年后的一周销量反超首发，达14065张。

根据销量走势来看，《The First》逆袭榜单是从9日下午2点开始，8日前榜单内还未见专辑身影，但9日开始销量开始飙涨，尤其是11日成为日销售量冠军。而在韩国的春节假期期间，《The First》更是成为全球销量最高的K-POP专辑。

唱片销售平台表示，NCT DREAM《The First》于最近再版发行。再版发行的消息公布后，来自全球的粉丝团购订单纷至沓来，促成了此次逆袭。

《The First》对于NCT DREAM有着特殊意义，专辑主打歌《最后的初恋》是NCT DREAM出道以来获得首个打歌冠军的歌曲，因此歌迷也十分珍惜此专辑。专辑再版发行前，在推特中也出现了热门话题“最初复兴运动”，歌迷的热情之高可见一斑。