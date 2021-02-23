《米纳里》尹汝贞坦言奖项不重要 拒谈奥斯卡

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因参演《米纳里》而接连获得最佳女配角奖的尹汝贞当地时间本月20日再夺美国爱荷华影评人协会奖最佳女配角奖。





《米纳里》讲述的是为了找寻希望而举家移民至美国的韩国一家人的特别的旅程。影片深受全球电影业内人士好评，并在多个电影节及电影奖项中获奖无数，尤其是在片中饰演外婆“顺子”的尹汝贞，目前为止包括上述爱荷华影评人协会奖在内，共拿下24个最佳女配角奖，同时也被认为是入围奥斯卡最佳女配角奖甚至获奖的有力人选。





第93届奥斯卡金像奖入围名单将于3月15日揭晓，颁奖典礼将在4月25日举行。





尹汝贞在《米纳里》线上发布会上表示：“并未敢抱有过多期待，电影能收获如此多的荣耀，让我也有些害怕，不知韩国观众会如何看待这部电影。希望大家能够看到我们的真心，所有人都为电影付出了很多。”而尹汝贞在接受《VOGUE》杂志专访时也坦言：“我现在尽量避开跟我提‘奥斯卡’这个词的人。获奖的瞬间是幸福的，所有提名者都有资格得奖，不能用具体几分来判定。我其实并不太喜欢这种评奖机制。”





电影《米纳里》将于3月在韩国上映。



