SHINee新专辑《Don’t Call Me》一经推出便登顶iTunes专辑榜

ⓒ SM Entertainment

SHINee时隔3年终于完整体回归歌坛的同时，22日发行的全新专辑《Don’t Call Me》一经发布便横扫海内外排行榜。





据SM娱乐的消息，SHINee的正规7辑《Don’t Call Me》在发行当天除了登顶美国、加拿大、英国、德国、阿联酋、澳大利亚、新加坡、巴西、智利、丹麦、芬兰、中国香港、印度、爱尔兰、意大利、日本、奥地利、新西兰、菲律宾、俄罗斯、沙特阿拉伯、西班牙、瑞典、泰国、越南、土耳其、阿根廷等全球45个国家与地区的iTunes专辑榜以外，还登顶Yes24、教保文库等韩国国内唱片销售榜以及中国QQ音乐、日本Line Music百强专辑榜等，充分展现了组合依然不减的超高人气。另外，同名主打曲《Don’t Call Me》还在Bugs、Genie等各大音乐排行榜也位居榜首。





《Don’t Call Me》是SHINee成员退伍后首次以完整体推出的专辑。对于新专辑取得的佳绩，SHINee表示：“由衷地感谢粉丝们的支持与关注。这次我们时隔很久回归歌坛，所以更加认真地准备专辑，发行前还是挺紧张的，非常高兴能取得这么好的成绩，今后我们会继续努力的。”