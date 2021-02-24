导演：徐恩英

编剧：徐恩英

主演：朴河善、河润景、甘素贤

类型：犯罪、剧情

片长：99分钟

上映日期：2021年2月24日（韩国）

英文片名：Go Back





剧情概要：

一起诱拐儿童案受到全体国民的关注，除了被拐的孩子外，“人贩”提出的怪异要求——要求所有国民每人捐出1000韩元给一家福利机构也让人们十分不解。且“人贩”扬言一周内若筹集不到1亿韩元，便会将孩子杀死。就在此时，社工吴顺（朴河善饰）照顾的孩子宝拉（甘素贤饰）的父亲被人发现已经身亡，宝拉也不见踪影。参与案件调查的新人警官志媛（河润景饰）怀疑凶手就是吴顺，理由是吴顺平时十分痛恨如宝拉父亲一样虐待儿童的父母……





幕后花絮：

导演徐恩英希望通过电影《告白》揭开隐藏在“家人”名义之下的虐童伤疤，并引起人们对“加害者和被害人”、“罪与罚”的思考。而在朴河善等一众演员细腻的表演之下，也让影片更有深度，引发社会对虐童、家庭暴力的关注的余温也更加持久。影片在正式公映前在富川国际电影节中已受到瞩目，并拿下多个奖项，同时预售票房也领跑同期国产电影。