GD♥Jennie惊爆热恋一年 “家中约会”进出画面曝光

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今日，《Dispatch》独家揭露GD与Jennie的恋情，一时成了热点话题。





据《Dispatch》报道，Jennie于2012年参演GD的新曲MV后，过了8年的时间，两人坠入情网，从经纪公司的前后辈发展成恋人关系，而且两人已交往约一年。





该媒体还捕捉到了两人秘密约会的场面。媒体报道两人平时都在GD的豪华公寓中约会。因为GD的公寓拥有私人专用停车场与电梯，而且Jennie的车辆登记在GD名下，不需要经过公寓的认证程序，可以随时进出公寓。媒体还透露了Jennie的约会模式，通常是日程结束后，由GD经纪人或Blackpink经纪人开车先接送到GD家，然后回家，没有工作的时候也差不多。





据悉，两人交往已经是公司内公开的秘密，Jennie的母亲也知道两人交往。





过去GD每逢恋情被曝光不是否认就是不加以回应，此次与Jennie的恋情被媒体爆料，是否会一改过去风格，潇洒承认恋情，备受瞩目。