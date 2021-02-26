《漫话国乐》爱如梅花 / 梅花歌 / 诺言

说到春花，很多人会联想到一簇簇如粉色云彩般的樱花，可古代的读书人就不同了，比起樱花，他们更喜欢“四君子”之一的梅花，因为梅花淳朴、娇而不艳，又散发出一股淡淡的清香，且清逸幽雅、傲雪凌霜，这正犹如书生刚正不阿、高洁守道的性情，因此古人将梅花的清香称之为“君子香”，还有“梅花即使身处酷寒中，也不卖其香气”的说法。在读书人中尤为钟爱梅花的可以说有朝鲜王朝中期最具代表性的学者李滉。





相传，李滉对于梅花爱不释手，甚至临终前奄奄一息的瞬间还留下遗嘱，嘱咐家人别忘了给梅花浇水。不仅如此，李滉还写了许多以梅花为素材的诗歌，并留下诗集《退溪先生梅花诗帖》。李滉的代表作品《陶山月夜咏梅》就收录在这本诗集里：

“步履中庭月趁人，

梅边行绕几回巡，

夜深坐久浑忘起，

香满衣巾影满身。”

这首诗描写了在深夜，诗人对庭院里弥漫的梅花香如痴如醉，忘了就寝，坐在梅花树旁沉浸在书香的乐趣里。

《爱如梅花》 / 音乐工厂葡萄柚





李滉作为学识渊博的学者，生前还留下一段哀婉动人的爱情故事。相传，李滉担任丹阳郡守时，偶然与艺妓杜香相识。当时，杜香正值花季，却仰慕比自己大30岁的李滉，李滉也非常赏识擅于诗文的杜香并给予关照。后来，李滉被调到其他地方，两人离别时，杜香作为离别礼物，把一个梅花盆栽送给李滉，据说李滉余生尤为珍惜杜香的这份礼物。遗憾的是两人从此永别，未曾重逢。更感人的是当李滉去世后，杜香走路4天去李滉的灵堂吊唁，并在回家的路上跳河自尽。其实这段故事是口耳相传，虽然无法确认是否属实，可从中不难理解李滉毕生钟爱梅花，在梅花的陪伴下度过了一生。





韩国有很多以梅花为素材的诗歌与音乐，接下来给大家带来的是歌辞《梅花歌》，这首歌以“老朽的梅花树再度迎来了春天，树枝上的花朵该绽放了，可春雪纷飞，梅花似乎犹豫着要不要开花……”为开头。相传，写这首歌的是平壤艺妓梅花，她以老朽的梅花树比喻自己，希望自己能再次绽开绚丽的花朵，可心中却产生疑问，这可能吗？

歌辞《梅花歌-春天再次归来》 / 李允珍（音）





古时候的书生尤为钟爱梅花，为了时不时地欣赏梅花，不仅在院子里种梅花，有时候还去“探梅”，也就是专程去旅行，探访著名的梅花。





其实古时候除了书生，佛僧也以梅花为贵。据说，僧侣们以“若不寒风刺骨，怎能闻到刺鼻的梅花香呢？”这句话激励自己忍受修行的痛苦，因此自古以来，名声远扬的梅花大都在佛教寺院里。





比如，全罗南道乐安的金芚寺有一种梅花在天气最寒冷的农历12月开花，因而得名“腊月梅”。农历12月会经常下雪，因此这种梅花还让人们得已欣赏到惹人爱的“雪中梅”。全罗南道顺天的仙岩寺则有很多树龄超过好几百年的梅花树，被誉为“仙岩梅”，这些梅花树曾在电影《醉花仙》中亮相，因而吸引了众人的目光。华严寺还有一种赤红色的梅花，由于红里带黑，因此又名“黑梅花”。全罗南道长城白羊寺的粉色梅花则称为“古佛梅”，不仅颜色好看，还散发出浓香，据说仅一棵梅花树就能使整个寺院弥漫着梅花的香气，令人流连忘返。再过不久，在南部地区将会飘散醉人的梅花香，告知人们万象更新的春天即将到来。





今天给大家带来的最后一首音乐是女唱歌曲二数大叶《诺言》。

“情人之诺言日渐推迟，

院中梅花亦即将凋谢。

清晨喜鹊声传有喜讯，

吾且视镜梳妆也……”

意思是说，院子里的梅花早已开花又即将凋谢了，说好春天归来的情人毫无音讯。可今天清晨听到了喜鹊的鸣声，不是说“喜鹊叫，来报喜”吗？这下还是期待着情人的归来，照照镜子打理衣装吧。





在传统歌曲中，二数大叶的节奏最慢，《诺言》这首歌曲悠扬缓慢的曲调也许更能让大家体会到女人漫长的等候与孤独。

女唱歌曲界面二数大叶《诺言》/ 朴敏姬（音）