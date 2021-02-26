ⓒ Getty Images Bank

北韩外务省19日发布了任命前内阁副总理李龙南为驻华大使的消息。这是前任大使池在龙于2010年10月履新后，北韩时隔10年零4个月更换驻华大使。





池在龙等北韩历任驻华大使大都是负责与社会主义国家间外交事务的劳动党国际部高层官员，而李龙南是在贸易省积累丰富经验的经贸官员。这可说是出乎意外的事情。李龙南1960年出生于平壤，毕业于北京外国语大学，曾在北韩驻新加坡大使馆担任负责经济事务的书记官，2001年出任北韩贸易省副相，2008年升任贸易相。2014年贸易省更名为对外经济省，李龙南出任对外经济相，2016年登上内阁副总理的职位，是北韩最具代表性的经贸官员。那么，北韩为何将经贸官员李龙南任命为驻华大使呢？专家分析，在美中矛盾升级的情况下，北韩试图与其传统友邦、最大贸易伙伴中国加强外交关系，进一步深化双边经济合作，从而摆脱当前的经济困境。





在此情况下，中国也将更换驻北韩大使。本月初，香港《星岛日报》和日本共同通讯社展望，北韩解除因新冠疫情而采取的北中边境封锁措施后，已卸任的中共中央对外联络部副部长王亚军将出任中国驻北韩大使。王亚军今年51岁，过去被派往欧洲地区担任外交官，最近5年在负责共产党外交事务的对外联络部工作，并时而与韩方人士会面。如果中国也更换驻北韩大使，双方将实现驻对方国家大使的新老交替。李龙南今年61岁，比78岁的前任驻华大使池在龙小17岁。王亚军今年51岁，比64岁的现任驻北韩大使李进军小13岁。





北韩和中国驻对方国家大使实现新老交替可以说具有非常重要的意义。一般来说，只要不犯严重的过错，北韩和中国都不会更换驻对方国家的大使，因此北韩和中国同时进行驻对方国家大使的新老交替，意味着今后将以经济为中心，重新定位双边关系。此外，北韩国务委员会委员长金正恩执政后虽然推进高层官员的新老交替，但是未能完全排除老一辈官员，因此金正恩委员长将以李龙南出任驻华大使为契机，加快高层官员新老交替进程，并积极促进与中国的交流与合作。





去年1月，北韩为防止新冠病毒流入境内而关闭边境，因此，北韩和中国的贸易规模急剧减少。目前，北韩居民难以购买生活用品，且电力短缺愈加严重。据韩国贸易协会最近发布的北韩贸易报告，2019年北韩与中国的贸易额为25.18亿美元，但是2020年减少至5.39亿美元，剧减80.7%，因此北韩不得不考虑解除北中边境封锁措施。





去年，北韩国务委员会委员长金正恩承认经济计划执行失败，并哽咽拭泪。因此，在新的一年里，金正恩委员长将积极促进经济发展。2020年，北韩与中国的贸易剧减80%，从中国进口的原辅材料处于枯竭状态。如果继续这样下去，北韩将无法加工生产所需的产品，经济活动有可能陷入瘫痪。由于关闭边境的不是中国，而是北韩，因此北韩难以将其责任归咎于中国。在此情况下，北韩会不会解除边境封锁，扩大北中贸易，促进经济发展，引人关注。





目前，北韩尚未解除因新冠疫情而采取的边境封锁措施，因此北韩和中国尚未确定新任大使履新日期。但是双方以任命新任大使为契机，将积极展开经济合作事业。此外，新成立的美国拜登政府像似短期内不会缓解或解除对北韩制裁，这也将提升北韩对中国的经济依存度。





上月举行的北韩劳动党第8次全国代表大会虽然没有公开开幕时间，但是中国政府最先发出庆祝北韩党代会开幕的贺电，这意味着北韩已事先通知中国政府何时举行党代会，且北韩和中国依然保持着亲密关系。去年10月10日北韩劳动党建党75周年纪念日时，中国国家主席习近平以中国共产党中央委员会总书记名义发出贺电，热烈庆祝北韩劳动党建党75周年，对外炫耀中国与北韩的友好关系。作为其回应，北韩劳动党总书记金正恩去年10月为纪念中国人民志愿军参加韩国战争70周年参谒“北中友谊塔”和中国人民志愿军烈士陵园。这表示中国和北韩从去年下半年开始就为双边关系发展奠基铺路。





特别值得一提的是，北韩和中国外长一致强调今年将紧密进行双边沟通，这提高了近期内部分解除北中边境封锁的可能性。中国外交部2月1日表示，负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅和北韩外务相李善权最近互致新年贺电，强调加强双边友好合作关系。中国国防部则表示，中国和北韩互为友好近邻，两国最高领导人将基于深厚交情，开启友好合作的新篇章。如此这般，中国和北韩表现出加强双边友好合作关系的强烈意志，且北韩试图在中国的协助下积极促进经济发展，因此专家认为北韩有可能在今年上半年内解除北中边境封锁措施。





为重启北中贸易，北韩首先要解除为防止新冠流入境内而采取的边境封锁措施。如果防疫防控情况稳定，北韩就会立即解除边境封锁，重启北中贸易。此外，由于美国拜登政府有可能在今年下半年正式出台对北韩政策，北韩必须在此之前重启北中贸易，缓解经济困难，以在重启的美北对话中占据有利位置。总之，北韩衷心期盼新冠疫情早日平息，使其能在今年上半年内解除边境封锁。





由于拜登政府扬帆起航，中国试图通过中国、美国和南北韩参与的四方会谈掌握北韩核问题的主导权，而北韩为摆脱经济困难，必须获得中国政府的协助，因此中国和北韩的关系将变得更加紧密。今后，韩国政府必须密切关注北中关系走势，并与有关各方就北韩核问题进行沟通协调，为韩半岛和平稳定作出不懈努力。