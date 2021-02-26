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因新冠疫情影响，参加婚礼和葬礼的人数受到限制，很多人不能前去吊丧，并慰问死者家属。南北韩作为血脉相通的同一民族，传统习俗大致相同，但是丧葬文化却存在较大差异。





韩国几乎不在家里办丧事，大都在医院殡仪馆和专业殡仪馆举行葬礼。如果在医院去世，就利用医院殡仪馆，如果在家里去世，就到专业殡仪馆举行葬礼。与此相比，北韩通常在家里办丧事。北韩居民认为在家里办丧事是为人子女的道理，因此即使在医院去世，也会从医院接回尸体，在家里办丧事，这可说是北韩丧葬文化的最大特点。北韩居民在家里设灵堂，摆放遗照，点香烧烛。有些家庭直接制造棺材，但是大都由职场定做、提供。此外，丧主和遗属很少大声哭丧。在北韩的丧葬文化中，酒是不可或缺的祭品。亲友们前来吊唁的时候必须向故人敬酒，而且要把瓶里的酒分3次倒入杯中，但是没有丧主和吊唁者对拜的文化。





在北韩，家里有人去世后，首先要通知丧主的职场，并通过居住地人民班向邻居发出讣告。之后，到就近医院或诊疗所开具死亡证明，并向村办公室提出申报。在韩国，从葬礼准备阶段开始就将全过程委托丧葬服务公司办理。葬礼在医院殡仪馆或专业殡仪馆举行，入殓仪式交由入殓师进行，为吊唁者准备的餐饮由丧葬服务公司负责，因此丧主只要招呼前来吊唁的宾客们即可。但是北韩没有入殓师，且葬礼全过程由丧主和家属以及前来帮忙的邻居们负责进行。





只不过在6、7年前，北韩没有叫做“入殓师”的职业，但是各村庄都有经验丰富的老人能帮忙入殓，因此北韩当局就指定这些老人为村里的死者入殓，这样丧主既能解决入殓问题，又能节省葬礼费用。但是也有丧主直接为故人沐浴、更衣、化妆、入殓。此外，如果父亲或母亲生命垂危，恐来日无多，儿女就会提前准备寿衣。有钱人家用绸做寿衣，没钱人家用棉做寿衣，以在瞑目后给故人穿上。一般来说，北韩在死者去世后第3天出殡，但因运送遗体的灵柩车为数不多，在平壤等大城市通常租用大巴，其他地区大都租用大型货车。总之，北韩由丧主和家属以及前来帮忙的职场同事和邻居们一起办理丧事。





最近，北韩的丧葬仪式也开始变得商业化。只不过在几年前，人民班居民和丧主的职场同事前来丧家帮忙料理丧事，但是最近从选墓地到葬礼结束的全过程都要支付相当的费用。到21世纪初期，北韩当局还向办丧事的家庭提供丧葬补助金或丧事用酒和粮食，但是从5、6年前开始，职场同事和邻居到丧家来帮忙办理丧事的文化逐渐倾向于资本主义，丧主的经济负担也随之加大。挖安置灵柩的墓穴大约需要150元人民币，租柩车按距离远近大约需要120至200元人民币，加上灵柩下葬、堆坟丘的费用以及为葬礼期间前来帮忙的职场同事和邻居们支付的餐饮费，至少需要1500元人民币。如此这般，北韩的丧葬文化逐渐进入商业化阶段，但是很多家庭为节省开支，由丧主和家属处理一切丧事。因此，到实现全面的商业化，尚需要较长一段时间。





北韩通常举行逝者死后第3天出殡的“三日葬”，革命第一代成员等高层干部逝世后举行的国葬也是“三日葬”。但是也有例外。如1995年2月逝世的人民武力部部长吴镇宇和徐哲等老干部举行的是死后第5天出殡的“五日葬”，为国家主席金日成举行的是长达12天的“十二日葬”。此外，在特殊情况下则举行即日出殡的“当日葬”和第二天出殡的“二日葬”。 如果某人逝世第2天或第3天是已故国家主席金日成的生日“太阳节”和已故国防委员会委员长金正日的生日“光明星节”等北韩最重要的节日，就举行即日出殡的“当日葬”或第二天出殡的“二日葬”，以免葬礼和喜庆重叠。如果某人在一年最后一天逝世，则按民间“死者不过年”的说法也会举行“当日葬”。此外，死于他乡的人在被运回家乡的当天立即下葬等，出殡日期大都视情况而定。





据韩国保健福祉部2019年发布的资料，韩国遗体火化率高达90%，火葬已成为普遍的殡葬方式，但是北韩居民仍坚持土葬。他们在家乡周边的山丘精心挑选一块墓地安葬故人，最近因墓地不够用而在建造可安葬多人的团体墓园。在此情况下，北韩当局提倡民众火葬，并在平壤等各市、道扩建火化场，但是未能得到多大响应。一般来说，北韩民众不喜欢火葬，也不想把故人的骨灰装进坛子里存放在纳骨塔中。再说，因为火化设施严重不足，租车运遗体到火化场要支付相当的费用。此外，很多老人在临终前嘱咐儿女将自己的遗体埋在家乡，而且有人在生前亲自挑选风水宝地，希望瞑目后能埋在此地，因此大都选择就地土葬。20多年前，平壤居民都将父母的遗体埋在平壤周边的山丘上。最近，政府虽然提倡火葬，且有提供相关服务的公司，但因火葬系统不尽人意，迄今仍有很多平壤居民选择土葬。





以目前的情况来看，如果火葬系统逐渐得到完善，北韩当局有可能积极推进火葬政策，丧葬的商业化进程也会随之加快。因此，北韩的丧葬文化将在不久的将来发生相当的变化。