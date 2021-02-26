韩中多文化家庭的传统节日

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：薛春花（淘宝店掌柜&护肤顾问）





2月是一个传统节日聚集的月份，从立春小年到春节，还有正月十五。这些节日都是韩国和中国共同的传统节日。那么在韩中多文化家庭成员是怎样度过这些节日的呢？本期节目有请韩中多文化家庭的薛春花为我们介绍一下相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

薛：大家新年好！我叫薛春花，是一位普通中韩家庭中的一员。我是江苏苏州人，我先生是韩国人。









南：能说说您是怎样跟韩国结下缘分的吗？现在在做什么呢？

薛：我和韩国的缘分始于2005年11月11日，那天是光棍节，在中国苏州，我第一次见到了我的先生，他在2005年3月被公司外派到中国苏州，机缘巧合我成了他的课外中文老师。我和他交往了两年后，我俩在苏州结婚，在苏州生活了一年多，2009年先生被调回韩国，一晃12年了，现在我们的两个儿子分别10岁、12岁了。我现在一边照顾孩子，一边做护肤顾问，也在经营淘宝店，前两年还做过国际医疗观光。并在非营利的中韩子女教育协会做理事，负责协会秘书处工作。









南：二月份传统节日多，韩中两国有哪些不同，能说说您的体会吗？

薛：首先说一下立春吧。在韩国有的地方，尤其是韩国乡下，立春那一天会在自家大门上贴上“立春大吉，建阳大庆”的汉字对联，欢迎春天的到来，祈愿这一年风调雨顺，家人健健康康的。各地方还会举办一些活动，比如组织居民大人小孩儿一起用毛笔字写对联、贴对联，热热闹闹的。这种时候，作为会写汉字的中国人，在这里就会觉得很自豪。

春节呢，我们会在中国、韩国轮流过，如果今年春节在韩国过，那么明年春节就会去中国过。感觉这样相对公平一些。

在韩国过春节的话，我们一般会回全州的婆婆家过年，按照韩国的传统，我们每次要提前回婆家，帮助婆婆做很多韩国的传统食品，祭祖等。但今年我们也是只能在韩国过年，而且都在各自家里，大家拜年都是通过视频方式进行，希望明年能过一个团圆年。









南：正月十五，中国是元宵节，韩国人也十分重视过正月十五，韩中两国的正月十五有哪些不同，你能介绍一下吗？

薛：韩国和中国一样都会过正月十五，韩国人在这天一般会吃带皮的坚果，据说咬坚果的时候发出的响声可以驱赶不好的气运和鬼怪，感觉和中国的炮竹异曲同工。韩国人还有吃五谷饭和吃山野菜的风俗，补充营养，增强免疫力。我先生说他小时候在乡下，正月十五还会在稻田里把稻梗堆起来点火堆来庆祝，据说还有驱赶虫害的作用。 （图片来自嘉宾）



