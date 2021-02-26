韩贸易协会选出15年来首位民间企业家会长

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24日，韩国LS集团会长具滋烈当选韩国贸易协会第31任会长，成为了该协会15年来首位民间企业家会长。韩国企业界期待，随着了解业内情况的会长上任，贸易协会将更主动地听取业界意见、为行业利益发声。





当天上午，贸易协会召开定期全体会议，表决通过具滋烈担任第31任会长的议案。本月19日，贸易协会董事会全票推选具滋烈出任会长。自2006年以来，贸易协会会长均由退休的政府官员担任。





具滋烈出生于1953年，1978年以普通职员的身份进入LG集团（原乐金商社）工作，在美国、新加坡、日本等全球各地从事贸易工作长达15年，具备丰富的现场经验。2013年具滋烈担任LS集团会长。在他的带领下，LS集团发展成为在全球25个国家的100多个地区设有生产和销售网点的大型跨国企业。具滋烈还历任国家知识产权委员会共同委员长、发明振兴协会会长等公职，为政府的政策制定和产业振兴作出了贡献。





成立于1946年的韩国贸易协会是一家民间经济团体，以保护行业利益为宗旨，在业界和政府之间扮演桥梁角色。协会成立之初，韩国出口微乎其微，贸易等同于进口。不过从70年代起，政府大力推动出口，贸易协会的重要性也快速上升。在韩国经济高速增长时期，贸易协会与大韩商工会议所、全国经济人联合会、中小企业中央会并称为“4大经济团体”，为经济发展作出了巨大贡献。韩国贸易协会于1972年加入世界贸易中心协会，1988年在首尔江南区三成洞建立韩国综合贸易中心，其中包括贸易中心、COEX购物中心、市中心机场高铁、韩国综合展示中心等设施。目前，贸易协会在韩国设有13个分会，在东京、纽约、北京、新德里、布鲁塞尔等地设有11个分会。





受新冠疫情导致的全球贸易低迷影响，韩国出口企业正遭遇巨大困难。韩国出口已连续2年负增长，今年也难望好转。在这一情况下，业界认为企业家比官员更适合担任贸易协会会长。此次选举结果反映了业界的这一意见。





出口是造就贸易大国韩国的最大功臣，也是韩国经济最重要的支撑行业。 预计贸易协会将在具滋烈的带领下专注于桥梁角色，推动政府的出口促进政策发挥效果。具体来看，协会将在扩大运力、外汇波动、商业人士出行等方面与政府展开合作，减轻企业的困难。