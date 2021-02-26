现代汽车发布纯电动汽车艾尼氪5

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现代汽车24日在2020年第4季度战略发布电话会议上宣布，该公司电动汽车品牌艾尼氪（IONIQ）将于3月在欧洲推出首款产品艾尼氪5。这款产品还将先后在韩国、美国销售。





艾尼氪5是现代汽车集团首款专属电动汽车，长宽高分别为4635毫米、1890毫米和1605毫米，属于跨界车型（CUV）。艾尼氪5是全球首款使用多功能超高速充电系统的电动汽车，可兼容400V和800V充电。这款汽车将推出两个版本，分别是配有72.6kWh（千瓦时）电池的长续航版和配有58kWh电池的标准版。长续航后轮驱动版的单次充电最大续航里程为410-430公里，使用350kW超高速充电桩进行充电，只需18分钟便可充满电池容量的80%，充电5分钟即可增加最长100公里的续航里程。值得一提的是，这款车型搭载了动力分离装置（disconnector），可根据行驶情况将电机和驱动轴进行分离或结合，最大限度地降低了不必要的动力损耗。此外，车身还配备有热泵系统，可利用电器件产生的废热进行车内加热，最大限度地减少电池耗电量。长续航四轮驱动版从停止状态到时速100公里只需5.2秒。





艾尼氪5是首款基于现代汽车电动汽车专用平台E-GMP（Electric-Global Modular Platform）打造的车型，意义重大。E-GMP平台包括了电池、发动机等动力设备和缓冲设备等。目前制造的电动汽车均照搬了内燃机汽车的框架，仅将引擎更换为电力发动机、在燃料箱的位置安装了电池，无法充分发挥电动汽车的性能。E-GMP平台与内燃机平台不同，其底部扁平，节省了原本被发动机、变速器和燃料箱占据的空间，为车内预留了更多空间。该平台单次续航里程可达500公里，充电5分钟即可续航100公里。此外，E-GMP是模块化、标准化综合性平台，可根据顾客的要求在短时间内提升电动汽车的配置。





艾尼氪5的问世意味着电动汽车的时代真正拉开了帷幕。现代汽车是继特斯拉、大众之后，全球第3家自主研发电动汽车专用平台的企业。艾尼氪 5在欧洲上市后，还将分别于今年上半年、下半年在韩美两国销售。此外，现代汽车还将在今年上半年推出中国市场专用电动汽车名图EV。





在未来汽车市场中，电动汽车将成为决定企业存亡的核心竞争力，艾尼氪 5可以说是关乎现代汽车未来的战略产品。现代汽车计划将今年的电动汽车销量同比提高60%至16万辆。