哈佛大学教授慰安妇论文引发国际社会谴责

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哈佛大学法学院教授约翰∙马克∙拉姆齐尔将日军慰安妇受害者定义为“卖淫女”的论文引发了国际社会日渐高涨的谴责声。拉姆齐尔在论文中声称，日军慰安妇是当时政府法规认可的国内卖淫制度的延伸，因此慰安妇并非遭到绑架和被强迫卖淫的性奴隶。





这篇论文提出，当时日本内务省要求慰安妇征集从业者仅雇佣从事性服务业的女性。同时，政府还指示管辖区警察直接确认女性为自愿应征，并告知女性在合同结束后需立即回国。论文据此认为，日本政府或朝鲜王朝总督府并未强制要求女性卖淫，日军也未向非法征集从业者提供帮助。另外，由于慰安妇需在遥远的战场工作、危险度较高，合同期一般仅为2年甚至更短，且慰安妇获得了较高的报酬。





拉姆齐尔的童年和少年时期在日本度过，2018年被日本政府授予6大勋章中的第3大勋章“旭日中绶章”。





国际社会普遍认为，论文中的主张与现实情况相距甚远，即使是从学术自由的角度来看也无法容忍。学术界认为拉姆齐尔的论文是“学术非法行为”，并签署联名信要求更正。联名信由美国加利福尼亚大学尔湾分校经济学系副教授迈克尔∙崔发起，目前全球已有600余名学者签名。崔教授认为，在此次论文前，拉姆齐尔去年12月发表在《国际法与经济学评论》上的《太平洋战争的性合同》一文存在同样的问题。该论文认为，由于女性们考虑到战场卖淫这一职业的危险性和名誉损害可能性，曾要求政府支付巨额预付款，因此可视作为已成立的合理合同。崔教授指出，这篇论文违反了学术依据、诚信和伦理，已不只是单纯的学术失败或非法行为。





欧洲的出版社也在关注有关情况。德国施普林格曾出版拉姆齐尔的另一篇论文，该论文对在日韩国侨胞受歧视的情况进行了合理化。目前，施普林格已要求读者予以注意并正进行调查。此外，美国学术界和政治界也纷纷提出谴责。





事实已证明日军慰安妇是受到强制征用的性奴隶，因此该制度毫无疑问是帝国主义日本在国家层面上做出的反人道犯罪行为。尽管如此，对慰安妇进行合理化的主张仍能够以学术之名提出，可以说是日本的一种反击。目前，日本政府在慰安妇赔偿判决、德国柏林少女像永久落户等问题上处于不利地位，预计日本右翼势力今后将继续运用拉姆齐尔的论文等来隐匿、淡化帝国主义日本的犯罪行为。