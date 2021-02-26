让疼痛远离你——韩国“WellsCare”公司

ⓒ WellsCare

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“WellsCare”公司，这是一家家用智能医疗设备供应商。让我们与公司首席执行官李成元（音译：이성원）先生一道聊一聊他们公司。





李成元先生曾在一家科斯达克上市公司参与过多个医疗项目，有着丰富的行业经验，这家上市公司主要生产医院使用的医疗设备。他预测，将来在保健方面，人们会选择居家保健而不是前往医院，所以他做出了一个大胆的决定——开始创业。韩国“WellsCare”公司的标志性产品是一种被称为IASO的小型可穿戴激光治疗仪。李成元先生在锻炼身体时会扭伤脚踝，他需要经常接受激光治疗以减轻疼痛，他一直希望在家中进行相关治疗，所以他想出了这款产品。





“IASO”的形状像鹅卵石，仅重28克。最初，李成元先生设计的设备与手机一样大，但是后来他接受了妻子的建议，他的妻子因为照顾3个孩子总是感觉到手腕和肩膀疼痛，最终他们设计出了一个较小的圆形设备。令人惊讶的是，这台小型机器采用了冷激光技术，该技术实际上已经广泛用于医院的疼痛治疗。各种临床测试表明，冷激光或低强度激光疗法可有效治疗或缓解慢性和急性疼痛。冷激光技术还可用于治疗脱发、减少手术疤痕，以及实现控制饮食计划，以帮助人们减轻体重。但是，将这项技术整合到一个小型可穿戴设备中绝非易事，韩国“WellsCare”公司成功地完成了这一具有挑战性的工作。为了表彰其技术，韩国“WellsCare”公司于2018年获得了科学技术信息通信部长官奖。“IASO”产品的关键技术已获得16项全球专利的保护。





ⓒ WellsCare

“IASO”已在美国、日本和东南亚打开了市场，引起了海外市场的强烈反响。在国外市场，冷激光治疗被认为是非常昂贵的。韩国“WellsCare”公司在美国和日本的众筹项目最终超过目标资金的300％，因此被选中参加亚马逊“Launchpad”计划，该计划可帮助初创企业和新兴品牌在亚马逊上介绍其创新产品。去年年底，韩国“WellsCare”公司成为首家签订合同进入美国大型消费电子零售商百思买的韩国创业公司。





在“IASO”出色表现的鼓舞下，韩国“WellsCare”公司已经完成了新产品的开发，并准备将其投放市场。他们还准备在今年下半年为专业人士推出另一款产品。未来，韩国“WellsCare”公司将使用AI技术和数字医疗平台开发疼痛管理应用程序。





尽管新冠疫情引起了公众对健康的关注，但许多人仍不愿去医院就诊。越来越多的消费者避免与陌生人接触，而选择在一个更安全的地方，也就是家中管理自己的健康。这样一来，家庭护理设备成为医疗保健市场中的热门产品。凭借有效而长远的规划和高科技植入，韩国“WellsCare”公司成功地满足了市场需求，公司正在成长为全球医疗品牌。