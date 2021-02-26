原材料价格上涨 & 通货膨胀

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去年，新冠疫情严重打击了全球经济，导致包括铜、铁矿石和石油在内的原材料价格急剧下跌。但是近日原材料价格正在不断恢复。在经济学中，铜的价格有时被称为“Dr.铜”(닥터 코퍼)，因为它具有经济预测性，而铜的价格已升至10年来的最高点，矿指数则10年来首次超过2000点。这个指数是韩国矿物资源公社通过测量15种矿产资源，包括铜和镍等的价格计算得出的。石油价格也回到了疫情之前的水平。近日，金属和石油价格的上涨表明经济正在不断复苏，但是价格上涨也归因于市场大量的流动性，这也加剧了人们对通货膨胀的担忧。今天，我们邀请到了韩国经济产业研究院的金光硕（音译：김광석）先生，与他共同聊一聊近期原材料价格回升的整体情况及其对韩国经济的影响。





铜矿被称为“Dr.铜”，因为它具有预测经济复苏或衰退的作用。铜价在2020年3月跌至最低价，每吨为4600美元，但在今年2月出现暴涨。铝、钯、镍、锌和钴等其他工业金属的价格也出现上涨。同样，油价已攀升至1年来的最高水平。随着经济的不断复苏，市场对石油的需求也在不断增长。例如，西德克萨斯中间基原油的价格去年跌至每桶-37.6美元，但最近已上涨超过每桶60美元。





除了工业金属和石油价格外，农产品和谷物的价格最近也出现大幅飙升。玉米价格达到自2013年1月后8年来的最高水平，而大豆和糖的价格分别达到了7年内的最高点和4年内的最高点。一些分析师将原材料价格的上涨视为经济复苏的标志。其他人则表示，全球各地的央行都纷纷向市场注入了流动性，充裕的流动性加剧了通货膨胀的压力。





由于去年第二季度新冠疫情导致严重的经济危机，全球经济一直在缓慢地恢复。正如韩国新政和美国对环保产业的大规模投资一样，许多国家和地区都已经实施了大规模的刺激计划。在这个过程中，市场对原材料的需求一直在不断上升。同样，新冠疫苗也为实现明确的经济复苏提供了积极预期，从而推动了原材料价格的上涨。





人们普遍认为，原材料价格短时间内将继续呈上升趋势。根据预测，一些人认为原材料可能迎来全球超级周期，即长期繁荣。





最近，高盛和摩根大通表示，原材料结构性超级周期已经开始，其判断依据包括经济复苏、货币扩张和财政刺激计划等6个因素。但是，仅凭经济复苏很难预测超级周期，这种复苏不会持续10年或是20年。说到货币扩张政策，未来不大可能进一步降低关键利率，相反，预计政府将收紧量化宽松政策，因此货币扩张也不会持续很长时间。财政刺激计划也可能会在未来某个时间点退出，这些计划将在2022年前持续执行，但之后的情况将有所不同。因此，我认为原材料价格的上涨趋势将持续一段时间，但这未必会直接导致超级周期。





原材料价格的上涨将使钢铁、造船、航运和炼油产业受益。价格上涨意味着市场对原材料需求的增加，这些行业有望改善其状况。但是，从广义上来讲，这种趋势可能会给韩国经济带来负担。资源贫乏的韩国严重依赖原材料和谷物进口。原材料价格的急剧上涨将增加公司的生产成本以及人们的生活成本，韩国本土出口商可能会失去竞争力，而低收入家庭将更加难以维持生计。这就是为什么商品价格上涨显示出经济复苏迹象的同时，市场仍对通货膨胀感到担忧。





对于韩国而言，原材料价格上涨将推高进口价格和生产成本，消费者价格也将随之上升。国际货币基金组织预计，发达经济体今年的平均消费价格增长在1％至2％之间。而2020年，这一比率保持在0%至1%的范围内。但是对发达经济体来说，稳定的物价上涨率为2%。有鉴于此，今年的预测被认为是适当的。从这个意义上来讲，使用“通货再膨胀”一词是合理的，消费上涨率正在恢复到一个相对温和的水平。





通货膨胀根据其性质分为积极的通货膨胀和消极的通货膨胀。基于需求增长和复苏预期的通货膨胀被认为是积极的，但由于供应减少以及成本增加，通货膨胀也是消极的。目前的通货膨胀被大多数人认为是积极的。世界各国政府在一定程度上接受通货膨胀，以帮助其克服新冠疫情给经济带来的冲击，并迅速实现复苏。即便如此，韩国还是有必要抵御原材料价格上涨和流动性过剩造成的通货膨胀以及由此带来的不利影响。





原材料价格可能会继续上涨，因此韩国需要通过加强与生产原材料国家间的伙伴关系，为确保原材料安全作出更大的外交努力。政府可能还会帮助公司与这些国家和地区延长合同，这样他们在采购原材料时就不会遇到任何阻碍。虽然物价有望稳定增长，但食品价格可能会急剧上涨，这将给低收入家庭带来沉重负担。政府还必须制定一项旨在稳定食品供应的政策。





2019年，韩国消费者物价仅增长了0.4％，去年增长了0.5％，今年1月份增长了0.6％，但石油、食品、房屋、股票和加密货币的价格都在上涨，鉴于全球原材料价格的上涨，在不久的将来，工业产品的价格和公用事业费用也可能上涨，弱势群体将更加明显地感受到通货膨胀的压力。政府需要集中精力进行风险管理，为通货膨胀做好充足的准备。