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不少家庭都配备了吸尘器,但除了平时给地板除尘外,很少用到别处。其实吸尘器的工作范围不仅仅是地板,还有其他妙用, 有时也可以兼任其他工作,比如密封口袋、消灭蚊虫、寻找小物品等。能给生活提供很大的便利。

1.密封衣物。换季时,可将收纳的被褥、衣物放在塑料密封袋内,然后用吸尘器将袋内的空气抽掉,再将密封袋封紧,既挡住了灰尘,又能节省很大空间。

2.消灭蚊虫。家中有蚊虫时,若发现蚊虫停在墙壁上,直接拍打,会担心给墙壁留下一块小污渍,可以把吸尘器开到强力档,然后手握吸管慢慢靠近,蚊虫在强大的吸力作用下不能动弹,便可以轻松地将它吸进吸尘器内。

3.寻找小物件。缝衣针、纽扣、药品等小物件掉了后不容易找到,这时可以把吸尘器的吸口用一层纱布包好,随后接通电源,用吸口在掉东西的地方来回滑动,跌落的物品很快就会被吸出来。

4.给家电除尘。电视机、电脑、音响、收音机等家电容易吸附灰尘,可以按照说明书的提示,将电器的外壳打开,用大小合适形状的吸头伸进电器内将灰尘吸走,比干布擦拭还要干净。





（文中窍门来自陈*莉听友）