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韩国自古以来一直采用农历，认为新年是从大年初一开始，所以如今依然过农历新年，庆祝春节等农历传统节日。流传几千年的传统文化与习俗给传统节日增色添彩，丰富了人们的生活。





春节作为最隆重的传统节日，是韩国人阖家团聚的日子。新春佳节之际，人们都会回老家过年，享受天伦之乐。过年之前，妇女们会花好几天的时间精心准备节日美食与祭品。另外，在过年之前购买传统糕点、牛肉等礼品送给亲人等长辈。





到了春节早上，很多家庭在客厅或卧房摆上供桌，给祖先举行郑重的茶礼。这时，供桌上摆放新鲜水果、鱼肉、糕点等各式祭品。茶礼程序也很严格，家人从家长起依次向祖先鞠躬磕头，祈求祖宗创下的家业兴旺发达，保佑子孙平安。茶礼结束后，全家人围在一起享用大年初一的第一餐，这一餐必不可少的就是年糕汤了。然后子女们换上新衣或韩服向长辈拜年。拜年后，有的家庭去祖先的坟墓扫墓，以缅怀祖先的恩德。





古时候的过年风景与现在大不相同，过去大年有很多习俗，如除夕当天彻夜迎新的“守岁”、“驱赶夜光鬼”、“拜早年”、“饺子茶礼”等多样的习俗以及“掷四棋”、“踢毽子”、“放风筝”、“跷跷板”等传统游戏，这些习俗通常从除夕开始一直到正月十五才结束。可时至如今，只有乡下还保留着这些过年习俗，村民们还聚在一起玩传统游戏，挺热闹的。





另外，今年春节与往年截然不同，在疫情之下，过年风景发生了巨大的变化。在遵守防疫措施、保持社会距离的前提下，韩国人都度过了一个不一样的新春佳节。尤其是为了响应政府禁止5人以上聚集的口号，今年春节大部分人都选择就地过年，返乡探亲的人少了很多。甚至文在寅总统也选择在青瓦台过年，而且也没有与亲戚见面。