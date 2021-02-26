宣美发行全新单曲专辑《尾巴》回归





宣美23日发行全新数字单曲专辑《尾巴（TAIL）》，正式开启新一轮回归活动。

专辑同名主打歌《尾巴（TAIL）》将猫咪细心、敏捷的特性用来比喻女生的爱情，歌曲一如既往充满了浓郁的宣美个人风格。歌曲由曾为宣美创作《紫光夜》《Siren》《LALALAY》等作品的音乐人FRANTS作曲并编曲，宣美本人也参与了此曲创作。

《尾巴（TAIL）》的舞蹈力邀Beyoncé和Jennifer Lopez的伴舞、舞蹈家Janelle Ginestra进行编排，同时宣美的御用舞蹈团队也共同参与编舞，将更多猫的肢体细节融进舞蹈，使得新歌舞台的效果更具感染力。

除了主打歌之外，专辑中还收录了另一首新歌《像花一样（What The Flower）》。歌曲不同于《尾巴（TAIL）》的风格，主要展现宣美独具个人魅力的演唱，宣美也同样参与了词曲创作。

在新专辑发行当天，宣美还举行了在线粉丝showcase，和歌迷第一时间分享新歌的Live舞台，并介绍了专辑制作的过程和幕后故事。