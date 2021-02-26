SHINee全员集结发行第7张正规专辑《Don’t Call Me》

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SHINee 4位成员全部结束兵役，在经历了漫长的“军白期”之后发行了久违的正规专辑《Don’t Call Me》回归。

22日，SHINee通过各音源网站公开了第7张正规专辑《Don’t Call Me》的所有收录歌曲，同名主打歌的MV也一同上线。这也是SHINee自2018年9月发行第6张正规专辑后，时隔2年半再发新作。

主打歌《Don’t Call Me》是一首嘻哈Bass舞曲。歌词内容十分直白地说出了遭到爱情被判后的心境，如“Don’t Call Me/没有Next time/你的爱不再是我/抹掉，求你忘了我/我不认识你/So别再给我打电话”等，展现出失恋后略显歇斯底里的一面。温流的温柔、珉豪的干脆、泰民的魅惑、Key的尖锐，4位成员的嗓音魅力也越发分明，合而为一让新歌有了完美的展现。

除了主打歌外，新专辑还收录了《Heart Attack》《Love sick》《Marry You》《CØDE》《I Really Want You》等情感、风格各不相同的8首新歌，成为送给久候的歌迷的一份音乐厚礼。

新专辑发行后，主打歌《Don’t Call Me》也成功进入了所有国内音乐排行榜上游，其中，所有9首新歌均进入Bugs的实时榜单前十位，《Don’t Call Me》也成为榜单冠军，再次印证了SHINee强大的粉丝力量和人气。